Descuentos de hasta el 30% en Vigo: un bazar de Teis liquida todo por cierre

El bazar Ke-Kuko, situado en el número 127 de la calle Sanjurjo Badía, en el barrio vigués de Teis, cerrará definitivamente sus puertas tras años de actividad.

Este conocido comercio de barrio cuenta con una amplia variedad de artículos para el hogar y regalos. En sus estanterías se pueden encontrar productos de decoración, menaje, vajillas, juguetes, espejos, cuadros, bisutería, accesorios y productos de limpieza, como detergentes y ambientadores. También dispone de una selección de adornos y complementos navideños.

Con motivo de su próximo cierre, el establecimiento ha iniciado una liquidación de existencias con descuentos de hasta el 30% en la mayoría de sus productos.

Ke-Kuko mantendrá sus puertas abiertas en su horario habitual, de lunes a sábado, de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas, hasta agotar las existencias. "Permaneceremos abiertos hasta vender el inventario", aseguran desde el establecimiento, que bajará la persiana definitivamente una vez finalizada la liquidación.