Jack&Jones reabre su tienda en el Gran Via de Vigo con un 25 % de descuento

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo refuerza su oferta comercial con la reapertura de Jack&Jones, que ha inaugurado este jueves una tienda renovada de más de 350 metros cuadrados en la Planta 1 del centro.

Con motivo de esta reapertura, la tienda ofrece un 25 % de descuento en todos sus productos del 5 al 7 de noviembre. Durante estos tres días, los visitantes también podrán disfrutar de concursos, novedades exclusivas y diferentes sorpresas con las que la marca celebra esta nueva etapa.

Según informan desde la gerencia del centro comercial, el renovado establecimiento permite a los clientes descubrir una oferta más completa de moda masculina, con propuestas que abarcan desde sus emblemáticas colecciones de denim hasta prendas casuales, básicos atemporales y las últimas tendencias de la temporada.