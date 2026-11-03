Abel Caballero anuncia una nueva etapa para el Centro Comercial Camelias: "Tenemos algo que contarte"

El alcalde de Vigo protagoniza un vídeo al que se puede acceder a través de un código QR instalado en una gran lona en la fachada del centro comercial, que afronta una profunda renovación de su imagen exterior

"Tenemos algo que contarte". Este es el mensaje que luce en una gran lona instalada en los andamios de la fachada del centro comercial Camelias, en Vigo. El anuncio, que apunta a una nueva etapa para este espacio comercial, incluye un código QR que, al escanearlo, dirige a un vídeo protagonizado por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

En la grabación, el regidor pone en valor la trayectoria del Centro Comercial Camelias, el más antiguo de Vigo, y repasa la evolución de la ciudad y de su entorno para vincularla con la transformación que está a punto de experimentar el propio centro. Un mensaje que apunta al inicio de una nueva etapa para un espacio comercial estrechamente ligado a la historia y a la vida cotidiana de los vigueses.

La iniciativa forma parte de la estrategia de comunicación puesta en marcha con motivo de las obras de renovación de la fachada, una intervención que transformará la imagen exterior del centro y que incluye la instalación de nuevas puertas automáticas de acceso, la renovación de los rótulos y la incorporación de tres grandes pantallas LED integradas en los arcos de la fachada.

Pero, más allá de lo estético, con esta renovación el Centro Comercial Camelias quiere seguir evolucionando para adaptarse a una ciudad que no deja de cambiar y abrir una nueva etapa orientada a revitalizar el centro y reforzar su conexión con Vigo y con sus vecinos.

La lona, concebida como una acción para generar expectación antes de la finalización de las obras, convierte la propia fachada en el primer canal de comunicación de esta nueva etapa. El mensaje invita a quienes pasan por la plaza de América a descubrir qué se esconde detrás de la transformación y a conocer, de la mano del alcalde, el significado de este nuevo comienzo.

Con esta iniciativa, el Centro Comercial Camelias comienza a hacer visible su apuesta por el futuro, reivindicando al mismo tiempo su historia y su vinculación con Vigo. Porque, igual que la ciudad y su entorno evolucionan, Camelias también quiere hacerlo.