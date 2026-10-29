Una firma internacional de bisutería reabre en el Gran Vía de Vigo

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma una nueva incorporación a su oferta comercial con la reapertura de Bijou Brigitte. La firma internacional especializada en bisutería y accesorios de moda abre este jueves sus puertas en un nuevo espacio situado en la planta 1.

La tienda combina las últimas tendencias con diseños clásicos y atemporales, con propuestas para diferentes estilos, edades y ocasiones. Su catálogo incluye pendientes, collares, pulseras y anillos, además de bolsos, accesorios para el cabello y otros complementos.

Según explican desde la gerencia del centro comercial, la reapertura de Bijou Brigitte se enmarca en la estrategia de Gran Vía de Vigo para renovar y reforzar su oferta comercial. Con esta incorporación, el centro busca seguir ofreciendo una experiencia de compra variada y consolidarse como uno de los principales destinos comerciales de Vigo y su área de influencia.