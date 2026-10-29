Reapertura de la tienda

Reapertura de la tienda Gran Via de Vigo

Comercio

Una firma internacional de bisutería reabre en el Gran Vía de Vigo

Su catálogo incluye pendientes, collares, pulseras y anillos, además de bolsos, accesorios para el cabello y otros complementos

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El Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma una nueva incorporación a su oferta comercial con la reapertura de Bijou Brigitte. La firma internacional especializada en bisutería y accesorios de moda abre este jueves sus puertas en un nuevo espacio situado en la planta 1.

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La tienda combina las últimas tendencias con diseños clásicos y atemporales, con propuestas para diferentes estilos, edades y ocasiones. Su catálogo incluye pendientes, collares, pulseras y anillos, además de bolsos, accesorios para el cabello y otros complementos.

Según explican desde la gerencia del centro comercial, la reapertura de Bijou Brigitte se enmarca en la estrategia de Gran Vía de Vigo para renovar y reforzar su oferta comercial. Con esta incorporación, el centro busca seguir ofreciendo una experiencia de compra variada y consolidarse como uno de los principales destinos comerciales de Vigo y su área de influencia.