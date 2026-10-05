El impacto de los conciertos y eventos de Porta do Sol: "Mueven mucho más la zona"

Porta do Sol es el centro neurálgico de Vigo, donde el Concello organiza una parte importante de su programación cultural. Desde el verano hasta Navidad, se convierte en uno de los principales puntos de encuentro de los vecinos y vecinas de la ciudad olívica, pero ¿tiene impacto en sus negocios?

Un claro ejemplo de ello fue este último fin de semana. El Conxemar Fest: Fish-Hits dio el pistoletazo de salida a tres días de conciertos en Porta do Sol, con grupos locales y bandas tributos para dar la bienvenida al otoño. La céntrica plaza también fue la meta de la gran manifestación de vivienda del sábado.

El impacto en sus negocios es diverso. Mientras desde los locales de hostelería aseguran que aumentan sus ventas, los comercios de ropa, por ejemplo, no mejoran sus beneficios pese a aumentar la afluencia en sus tiendas. "Esto se peta un montón cuando hay desfiles u orquestas", afirman desde A Tapa do Barril.

Desde el mismo local, explican que las cafeterías se benefician de este tipo de espectáculos y eventos, que animan a los vecinos y vecinas a acompañar los conciertos con una bebida y algo para picar. En su caso, duplican el número de empanadillas vendidas.

"Estos eventos mueven mucho más la zona", afirma Aris, de la heladería Desseo, que agradece que se organicen estos festivales pasada la temporada de verano. "Ahora que el turismo ya ha viajado, pues están los clientes que residen en Vigo y siento que impacta positivamente", apunta.

Por ello, animan a las autoridades locales a promocionar más eventos en Porta do Sol, con los que también consiguen clientes nuevos. "En realidad al centro vienes por actividades puntuales, como ir al banco o a una tienda en específico, pero estas actividades incentivan mucho a la gente de zonas aledañas a acercarse al centro", señala Aris.

"Rehúye de entrar porque hay mucha gente fuera"

En cambio, la situación en el comercio de ropa es contraria. Trabajadores de Dooers Sneakers indican que hay gente que "rehúye de entrar a la tienda porque hay mucho ambiente fuera". También les perjudica cuando hay cortes de tráfico y peatonales.

"Afecta más a la hostelería que al comercio", aseguran, ya que esos días tan solo visitantes portugueses pisan la tienda. Y es que, aunque aumente la afluencia en la tienda, estas personas "dan una vuelta para hacer tiempo", pero "lo que es comprar tampoco cambia mucho la cosa".