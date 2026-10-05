Cena y cine con descuento: así es la oferta exclusiva que lanza el Gran Vía de Vigo

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo lanza una promoción exclusiva para disfrutar de descuentos en una tarde noche de cine con cena en el centro comercial.

Hasta el 30 de noviembre, los miembros del Club de los Disfrutones podrán conseguir 4 euros de descuento en su entrada de Ocine Premium Gran Vía de Vigo y acceder a menús especiales en VIPS, KOA Poke, El Caserío y Corner Hut.

Según explica el centro comercial en un comunicado, la promoción estará disponible los lunes, martes y jueves, excepto festivos y vísperas de festivos, y cada miembro del Club podrá disfrutar de ella hasta en tres ocasiones durante el periodo promocional.

Para participar, los miembros del Club de los Disfrutones deberán acudir al Punto de Información de Gran Vía de Vigo, situado en la Planta 0, donde podrán recoger los vales correspondientes a la promoción.