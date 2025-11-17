Mercadona estrena nuevo supermercado en Vigo: ubicación, horario y todos los detalles

Mercadona estrena nuevo supermercado en Vigo. Está ubicado en el número 106 de la avenida García Barbón, en el antiguo edificio de Mapfre, y su apertura ha supuesto el cierre de la tienda situada en la avenida Aragón, que no cumplía los estándares requeridos por la compañía.

Según ha informado la empresa valenciana, este supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza "la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los clientes como los trabajadores, los proveedores y la sociedad". La construcción de estas instalaciones ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros.

Esta nueva tienda cuenta con una plantilla de 54 personas con empleo estable, de los que 17 son nuevas contrataciones. Además, durante la construcción, han participado 30 proveedores que han dado trabajo a 150 personas.

El nuevo Mercadona de García Barbón cuenta con una sala de ventas de 1.780 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Sección 'Listo para Comer' del nuevo Mercadona de García Barbón Mercadona

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas. También dispone de un aparcamiento de 93 plazas para facilitar la compra a los clientes, tres de ellas serán para vehículos eléctricos.

Con esta nueva tienda, Mercadona ya cuenta con 62 supermercados en Galicia, de los cuales 56 son eficientes y 55 ya tienen la sección Listo para Comer, y su plantilla supera las 3.000 personas con empleo estable.