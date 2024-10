¿Qué supermercados y centros comerciales de Vigo abren este festivo 12 de octubre?

Este sábado se celebra la Fiesta Nacional de España, festivo en todo el país. Aunque para muchos supone una pequeña decepción que uno de los grandes festivos caiga en fin de semana, esto no impedirá disfrutar de la festividad y aprovechar para hacer alguna escapada otoñal.

¿Abrirán los supermercados y centros comerciales de Vigo? Los menos previsores, que no se hayan percatado de que día es en el calendario y no tengan nada que comer en la nevera, que no se preocupen. La mayoría de los supermercados de la ciudad olívica abrirán sus puertas durante la jornada del sábado, pese a ser festivo.

Supermercados que sí abren este sábado 12 de octubre

Mercadona

La famosa cadena de supermercados valenciana abrirá cinco de sus siete establecimientos en la ciudad. Eso sí, lo hará en horario reducido y solamente desde las 09:00 a las 15:00 horas. Esto son los supermercados que permanecerán abiertos:

Mercadona (Avda. Florida, 108): Abre solo medio día de 09:00 a 15:00 horas

Mercadona (Avda. Madrid, 108): Abre solo medio día de 09:00 a 15:00 horas

Mercadona ( C/ Aragón, 17): Abre solo medio día de 09:00 a 15:00 horas

Abre solo medio día de 09:00 a 15:00 horas Mercadona (Rúa Espedrigada, 7 (merc. Das Trevesas): Abre solo medio día de 09:00 a 15:00 horas

Mercadona (Rúa Pizarro, 18): Abre solo medio día de 09:00 a 15:00 horas

Carrefour

La cadena francesa de supermercados abrirá con normalidad durante el festivo del sábado. Sus siete tiendas de la ciudad olívica permenecerán abiertas en horario normal, tanto los supermercados como los Carrefour Express. Estas son las direcciones:

Carrefour Express (Rúa de Bolivia, 4): De 07:00 a 01:00 horas

Carrefour Express (Avenida de las Camelias, 115): De 10:00 a 22:00 horas. De 09:00 a 14:00 horas si abre medio día.

Carrefour Vigo Travesía (Travesía de Vigo, 202): De 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Vigo Gran Vía (Rua do Miradoiro, 2): De 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express EESS Avenida de Madrid (Avenida de Madrid, 73, Bajo): De 09:00 a 21:00 horas.

Carrefour Express Teixugueiras (Calle Teixugueiras, 23): De 10:00 a 22:00 horas. De 09:00 a 14:00 horas si abre medio día.

Lidl

Lidl ( Avda. Florida, 92): De 09:00 a 21:30 horas.

Lidl (C/ Jacinto Benavente, 45): De 09:00 a 21:30 horas.

Lidl (C/ Doctor Corbal, 29): De 09:00 a 21:30 horas.

Lidl (Ctra. Madrid, 2): De 09:00 a 21:30 horas.

Lidl (Parque Comercial Meixueiro s/n): De 09:00 a 21:30 horas.

Alcampo

La cadena de supermercados abre los domingos y festivos, se prevé que la mayoría de los comercios de Alcampo permanecerán abiertos el Día de la Hispanidad en horario regular.

Hipermercado Alcampo (Plaza Estación, 1): De 09:00 a 22:00 horas.

Hipermercado Alcampo Coia ( El Grove, 1 - Polígono de Coia): De 09:00 a 22:00 horas.

Supermercado Alcampo ( Av. Buenos Aires, 33, 35): De 09:00 a 21:30 horas.

Hipermercado Alcampo ( Avda. Madrid, s/n): De 09:00 a 22:00 horas.

Dia

Al igual que otros establecimientos de la ciudad, los supermercados Dia abriran sus puertas surante el festivo del 12 de octubre. Se espera que lo han en horario normal de 09:00 a 21:30 horas, pero, para asegurarse, recomiendan consultar el horario de tu tienda concreta y olvidarte de preocupaciones innecesarias.

Gadis

Casi todas las tiendas Gadis abrirán dirante el festivos del 12 de octubre, aunque todavía no precisan en que horario lo harán. Para cualquier duda o consulta, en su página web oficial también detallan cada uno de los establecimientos que abrirán el día de la Fiesta Nacional de España.

Eroski

Las tiendas Eroski de la ciudad de Vigo también abrirán durante el festivos, aunque no todas en el mismo horario. Mientras que la mayoría de los establoecimientos abrirá todo el día en horario normal, de 09:30 a 21:30 horas, hay una serie de establecimientos que solo abrirán sus puertas de mañana. Para asugurarte que no te encuentras con la verja bajada, en la página web del supermercado puedes encontrar un listados ocn los horarios de todas las tiendas de la ciudad.

Centros comerciales y grandes superficies

El Corte Inglés de la Avenida Gran Vía de Vigo tampoco cerrarás sus puertas durante el festivo del 12 de octubre y permanecerá operativo en horario regular, desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. Asimismo, el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, el Centro Comercial Travesía de Vigo y el Centro Comercial Vialia permanecerán abiertos durante la jornada del sábado.