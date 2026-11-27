La Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN) refuerza su papel como aliado estratégico del sector de la automoción. Este viernes se ha estrenado como área de apoyo logístico para el tráfico de vehículos del Puerto de Vigo.

Así se lo ha trasladado este mismo viernes el presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Carlos Botana, a su Consejo de Administración. El gestor del Puerto ha dado cuenta de la autorización otorgada al operador logístico Suardíaz para el uso temporal de 10.000 metros cuadrados en la explanada del apartadero ferroviario recién terminado en la PLISAN, que cuenta con un total de 60.000 metros cuadrados de superficie y cuya entrada en funcionamiento está prevista a lo largo del próximo año.

La operativa ha arrancado esta misma mañana y se extenderá hasta el próximo 23 de enero de 2027. Suardíaz almacenará vehículos del modelo Ford Ranger fabricados en Durban (Sudáfrica) para su posterior distribución en la Península Ibérica. Las unidades llegarán en buques transoceánicos hasta la Terminal de Bouzas, desde donde Suardíaz coordinará su operativa y traslado hacia la PLISAN.

Un paso clave

Esta infraestructura constituye una pieza fundamental en la estrategia de la Autoridad Portuaria, que lleva meses negociando con operadores y compañías especializadas para desarrollar en Salvaterra-As Neves un gran centro logístico de estacionamiento y distribución de vehículos hacia el interior peninsular y el conjunto de Europa, según ha indicado la APV.

Una vez que entre en servicio la terminal intermodal y se completen los trabajos para enlazar las vías con la red ferroviaria general, la PLISAN permitirá articular flujos logísticos en ambos sentidos: recibir vehículos descargados en el puerto para distribuirlos en tren al resto de la península y a Europa, y viceversa —recibir automóviles por ferrocarril para su embarque marítimo desde Vigo—.

Asimismo, se contempla incorporar servicios de valor añadido sobre los vehículos, como últimos ajustes, retoques o la instalación de sistemas finales como equipos de sonido. En esta línea, se está trabajando en la conexión de la terminal ferroviaria de ADIF (Guixar) con la PLISAN y, posteriormente, con la meseta, para el tráfico de vehículos (importaciones nacionales y europeas).

La búsqueda de suelo logístico en el exterior responde directamente al crecimiento sostenido de la Terminal de Bouzas y a las limitaciones físicas de espacio existente actualmente en el muelle vigués. Según el balance estadístico presentado por Botana, los automóviles continúan encabezando el ranking de mercancías del puerto. Hasta octubre, Bouzas manipuló un total de 538.050 vehículos —consolidando la segunda plaza a nivel nacional, solo por detrás de Barcelona—.