Dos personas durante una de las primeras vendimias en las Rías Baixas, a 21 de agosto de 2026, en Galicia (España) Elena Fernández - Europa Press

Buenas cifras para terminar 2026 para la Denominación de Origen Rías Baixas, aunque un 1,37% inferior a las de 2025. La vendimia de este año fue madrugadora y se caracterizó por la cantidad y la calidad de sus uvas. Aún así, los productores recogieron 46.859.353 kilogramos de uva, número menor al del año pasado.

En un comunicado, la Rías Baixas ha detallado que la recogida ha dado lugar a aproximadamente unos 32 millones de litros de vino. Unas 164 bodegas participaron en la campaña de 2026, que se puede describir como un "ciclo vitícola idóneo y una vendimia abundante, caracterizada por la alta calidad de la uva, recogida totalmente a mano".

El rendimiento medio por hectárea fue de 9.274 kg/ha, un valor inferior a 2025 pero que se ha mantenido cerca de la media de los últimos diez años que fue de 9.380 kg/ha. Teniendo en cuenta la gran calidad de la uva recogida y las primeras valoraciones de los enólogos, las expectativas de Rías Baixas para los vinos de la añada 2026 son buenas.

El 84% de la cosecha se vendimió entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre, periodo en el que se recolectaron 39 millones de kilos de uva. Ahora bien, la vendimia de 2026 se inició el pasado 13 de agosto y se alargó hasta el 8 de octubre. El director técnico de Rías Baixas la describe como "tranquila, con una meteorología estable que permitió recoger la uva en cada parcela en el momento idóneo de maduración".

En la D.O. Rías Baixas, las variedades blancas representan el 99,60% de la uva recogida, abanderada por Albariño, que llegó a los 46.669.874 kilos (el 96,97% del total). Las siguientes con más presencia son: Caiño Blanca (0,94%), Loureira Blanca (0,66%) y Godello (0,63%), con la campaña 2026 como la segunda vendimia de la variedad Ratiño, con 1.247 kilos. Las variedades tintas suponen el 0,40% del total, con la variedad Sousón como principal, seguida por la Caiño Tinto y Espadeiro.