Ya es oficial: la ayuda de 900 euros al mes durante 9 meses para los estudiantes españoles que cumplan los requisitos

Las becas de estudios son una herramienta esencial para garantizar el acceso a la educación. En este contexto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la convocatoria de 2.300 becas para estudiantes del programa Sicue.

Los beneficiarios recibirán 900 euros durante nueve meses, lo que se traduce en 8.100 euros por curso completo. Esta ayuda permitirá a los jóvenes universitarios financiar sus estudios en otra universidad diferente a la suya a través del programa Sicue.

Ayudas de hasta 8.100 euros

Buenas noticias para los estudiantes universitarios gallegos o de cualquier otro lugar de la geografía española. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha el portal para solicitar las becas Luisa de Medrano, que contarán con una dotación máxima de 20 millones de euros.

La convocatoria para el curso 2026-2027 concederá ayudas de 900 euros mensuales por beneficiario durante los meses que dure la estancia de movilidad, con un máximo de 8.100 euros para quienes realicen una estancia durante el curso completo.

El límite para los estudiantes que participen durante un cuatrimestre será de 4.500 euros.

"El importe se abonará directamente al estudiante mediante un único pago anticipado para facilitar que los beneficiarios dispongan de los recursos económicos necesarios desde el inicio de su estancia", informa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se valorará el expediente

El expediente académico será un criterio a valorar para la obtención de las becas Luisa de Medrano, con hasta 7 puntos.

También se valorará que la universidad de destino se encuentre en una provincia con menos de 3 millones de habitantes y que exista una distancia superior a 300 kilómetros entre el centro de origen y el de destino.

En este sentido, si el centro universitario donde cursará los estudios se encuentra ubicado en una provincia con menos de un millón de habitantes, se valorará con 2 puntos. Si se encuentra en una provincia con entre uno y tres millones, se valorará con 1 punto.

Asimismo, si el centro universitario en el que cursará los estudios se encuentra ubicado a una distancia superior a 300 kilómetros de aquel del que proceda, se valorará con 1 punto.

Otro de los requisitos establecidos es haber superado 60 créditos en la universidad de origen y estar matriculado en, al menos, 30 créditos, además de contar con una nota media igual o superior a 5 puntos.

En el caso de prácticas externas curriculares, "se deberá estar matriculado en la asignatura vinculada".

La presentación de solicitudes se realizará electrónicamente mediante el formulario habilitado en la sede electrónica asociada del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con la documentación requerida.