Con motivo del Día Mundial de la Pesca, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, reivindica el papel insustituible del sector marítimo-pesquero y detalla la hoja de ruta para modernizar O Berbés

Cada 21 de noviembre, el calendario nos brinda la oportunidad de mirar al mar con gratitud y perspectiva. Pero en Vigo, el Día Mundial de la Pesca no es una efeméride más: es la celebración de nuestra propia identidad. No se puede entender la historia, el crecimiento ni el alma de esta ciudad sin el esfuerzo de quienes cada madrugada salen a faenar, de quienes descargan el fruto de su trabajo en O Berbés y de toda la cadena de valor que transforma ese producto en riqueza, empleo y gastronomía de excelencia en todo el mundo.

El Puerto de Vigo es, por derecho propio, el gran referente pesquero de Europa y uno de los motores indiscutibles a nivel global. Hablar de pesca en nuestra ría es hablar de miles de familias, de armadores valientes, de rederas que tejen con maestría el futuro de nuestra flota, de comercializadores, transportistas e industria transformadora. Son ellos quienes sostienen un sector estratégico que garantiza nuestra soberanía alimentaria con la proteína animal más saludable y con la menor huella de carbono del planeta.

Sin embargo, el liderazgo no se hereda; se trabaja cada día. En un contexto global cada vez más exigente y competitivo, desde la Autoridad Portuaria de Vigo tenemos claro que nuestra obligación es estar a la altura de nuestros profesionales, dotándolos de las mejores herramientas para que sigan siendo vanguardia. Por ello, estamos desplegando una ambiciosa hoja de ruta inversora que superará los 12 millones de euros, diseñada mano a mano con el sector para transformar y modernizar nuestras instalaciones pesqueras bajo tres ejes: operatividad, sostenibilidad y digitalización.

Esta apuesta ya es una realidad tangible. Actualmente estamos trabajando en diversas iniciativas que mejorarán el día a día de los trabajadores del puerto. Entre ellas destacan la remodelación integral de la nave de las rederas —dignificando un oficio esencial y tradicional—, la modernización de los muelles de carga de la Lonja y el Mercado para ganar agilidad logística, y la adecuación de las explanadas para facilitar las maniobras y el estacionamiento de los vehículos de los minoristas.

Pero no nos detenemos ahí. De forma inminente, otras actuaciones tomarán el relevo, lo que nos permitirá dar un salto cualitativo en seguridad y eficiencia energética, gracias a la adecuación y mejora de los sistemas contra incendios y de refrigeración del Mercado, la construcción de nuevas marquesinas para comercializadores de pescado, la reordenación de un nuevo espacio junto a la nave de rederas o la implantación de un gemelo digital que revolucionará la gestión portuaria.

Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo Puerto Vigo

Mirando a medio plazo, otros proyectos en fase de estudio contribuirán a consolidar el puerto pesquero del siglo XXI. Este paquete de futuro incluye desde la mejora de pantalanes y cantiles de descarga hasta la apuesta decidida por las energías limpias, como la ampliación de instalación fotovoltaica en el aparcamiento de la Lonja y el Mercado, convirtiendo al Puerto de Vigo en una comunidad energética. Además, impulsaremos la transformación tecnológica con la segunda fase del gemelo digital, nuevos sistemas de control de pesada, o la adecuación de infraestructuras para consolidar la subasta online, abriendo nuevas ventanas comerciales para nuestros productos. aparcamiento lonja mercado aparcamiento lonja mercado

En este Día Mundial de la Pesca, mi mensaje es de profundo orgullo y compromiso. Vigo seguirá defendiendo en todos los foros una actividad sostenible, regulada y respetuosa con los ecosistemas marinos, pero también justa con quienes viven del mar. Porque invertir en nuestra pesca no es solo modernizar muelles o digitalizar lonjas: es garantizar que el corazón marítimo de Vigo siga latiendo con fuerza durante generaciones.