Con motivo del Día Mundial de la Pesca, analizamos cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a transformar la actividad pesquera, facilitando la toma de decisiones y una gestión más eficiente de los recursos

Cuando la inteligencia artificial aprende de la experiencia en el mar

La pesca desempeña un papel fundamental en la alimentación y la economía de numerosas comunidades. Es también una actividad en la que la experiencia marca la diferencia. Interpretar el comportamiento de las especies, conocer las zonas de pesca o decidir cuándo realizar una maniobra son habilidades que los patrones desarrollan a lo largo de su trayectoria. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial está ampliando las herramientas disponibles para apoyar estas decisiones.

En Marine Instruments, empresa tecnológica gallega especializada en soluciones para el sector marítimo, llevan más de dos décadas desarrollando sistemas para mejorar la eficiencia pesquera. Entre ellos destacan las boyas con ecosonda, dispositivos que detectan la presencia de peces bajo los objetos flotantes utilizados en la pesca del atún y que transmiten esa información por satélite a los barcos. La IA permite avanzar en el análisis de estos datos y facilitar su interpretación.

De los datos a las decisiones

Una de las aplicaciones actuales de la IA consiste en analizar la información acústica de las boyas para identificar si las detecciones corresponden a pescado comercial. Esta información ayuda a los patrones a valorar si merece la pena o no desplazarse hasta una boya.

Los modelos evolucionan continuamente gracias al análisis de nuevos datos y al conocimiento de los especialistas. Su finalidad no es sustituir el criterio de los patrones, sino complementar su experiencia con información que facilite decisiones más fundamentadas.

Proceso de embalaje de la boya M3iGO antes de su comercialización Cedida

Veinte años de conocimiento detrás de un algoritmo

La inteligencia artificial necesita datos para aprender, pero también conocimiento para interpretarlos.

La llegada de las boyas satelitales a partir de 2005 marcó un punto de inflexión en el sector. La información comenzó a centralizarse en servidores, lo que permitió acumular registros históricos y mejorar el conocimiento sobre estos sistemas.

Esta trayectoria ha sido fundamental para desarrollar los modelos actuales. Sin embargo, su valor va más allá de los datos almacenados, ya que el conocimiento de los patrones y especialistas resulta esencial para interpretar las señales acústicas y clasificar las detecciones de pescado.

Pescar mejor también significa recorrer menos millas

La sostenibilidad pesquera abarca diferentes aspectos, desde la selectividad de las capturas hasta la eficiencia de las operaciones en el mar. Planificar mejor las rutas, evitar desplazamientos innecesarios y optimizar el consumo de combustible son medidas que pueden contribuir a reducir los costes operativos y las emisiones.

Marine Instruments cuenta desde hace años con herramientas de planificación que facilitan la toma de estas decisiones, independientemente del uso de inteligencia artificial. En un contexto de costes elevados y mayores exigencias para el sector, optimizar los recursos cobra especial relevancia.

El Día Mundial de la Pesca es una oportunidad para reconocer la labor de quienes trabajan en el mar y reflexionar sobre la importancia de una actividad pesquera responsable. En este camino, la innovación tecnológica puede contribuir a una gestión más eficiente, siempre acompañada del conocimiento y la experiencia de sus profesionales.