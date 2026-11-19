Ya en vigor: vales de hasta 30 euros para comprar regalos de Navidad, con plazo hasta el 31 de diciembre

No hay una fecha obligatoria para empezar a comprar los regalos de Navidad. Sin embargo, anticiparse unas semanas no solo evita las aglomeraciones, sino la frustración de no encontrar el producto deseado.

El Black Friday es una excelente ocasión para comprar los regalos de Navidad, aprovechando los descuentos del último viernes de noviembre. Otra opción es sacar partido a la campaña 'MercaNoGrove 2026', impulsada por el Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra).

Vales de hasta 30 euros

El pasado mes de octubre, O Grove puso en marcha una nueva edición de la campaña 'MercaNoGrove 2026', una iniciativa destinada a fomentar el gasto en los establecimientos comerciales de la localidad, apoyar a los comercios locales y estimular las compras dentro de la economía local.

La mecánica de la campaña es similar a la de ediciones anteriores: los residentes podrán adquirir paquetes por valor de 30 euros por solo 20, y el Ayuntamiento aportará los 10 euros restantes.

"Cada paquete constará de cuatro vales de 10, 10, 5 y 5 euros", informan fuentes municipales.

Hasta el 31 de diciembre, los residentes podrán adquirir los paquetes de vales a través de la plataforma MercaNoGrove, para utilizarlos en los establecimientos participantes.

En total, son 44 los negocios adheridos a la iniciativa, entre los que figuran tiendas de ropa, deportes, electrodomésticos, ferreterías y centros de estética. Los vales también pueden canjearse en librerías, mercerías y floristerías.

20.000 euros de presupuesto

En esta edición, el Ayuntamiento de O Grove destinará 20.000 euros a la campaña, lo que permitirá poner en circulación 2.000 paquetes de vales por un valor total de 60.000 euros para gastar en los establecimientos participantes.

La venta de vales comenzó el pasado 28 de octubre y podrán utilizarse hasta el 1 de diciembre. Los vecinos del municipio pueden solicitar los vales a través de la página web de la campaña.

Además, el Concello ofrece atención presencial y asistencia por WhatsApp o correo electrónico (mercanogrove@concellodogrove.es) para facilitar el acceso a esta iniciativa en apoyo al comercio local.