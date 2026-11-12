Ya en vigor: la nueva ayuda dotada con 30.000 euros para facilitar la continuidad de los estudios

Buenas noticias para las mujeres que deseen completar su formación como entrenadoras, juezas y árbitras en las diferentes modalidades deportivas.

La Diputación Provincial de Pontevedra acaba de abrir el plazo para solicitar una línea de ayudas dotada con 30.000 euros, 5.000 más que el año pasado, para que las mujeres de la provincia puedan financiar los estudios que les permitan acceder a los puestos anteriormente detallados.

Nueva ayuda de 600 euros

A través de un comunicado oficial, la institución pública ha informado que las ayudas se concederán por concurrencia competitiva y se podrán solicitar hasta el próximo 30 de noviembre.

"Las ayudas permitirán subvencionar hasta el 100% de la matrícula de los cursos, un máximo de dos por persona y un importe máximo de 600 euros por formación", informa la Diputación de Pontevedra.

En concreto, podrán financiar los diferentes títulos oficiales que den acceso a los puestos de entrenadora, técnica, jueza o árbitra, que podrán ser impartidos por las federaciones deportivas o por los diferentes centros de enseñanzas deportivas de régimen especial.

También son subvencionables los gastos de matrícula de las formaciones federativas iniciadas en 2026 para obtener el diploma que capacita para enseñar a deportistas en edad escolar y participar en competiciones federativas.

Este año, como novedad, podrán financiar los gastos derivados de la expedición de los títulos oficiales o diplomas federativos correspondientes a las formaciones subvencionadas, "incluidos los derechos de expedición y tramitación necesarios para su obtención".

Requisitos y plazos

La matrícula deberá ser realizada este año y los estudios deben finalizar antes de fin de año o comprender el curso lectivo 2026/2027.

Podrán beneficiarse de las ayudas de esta convocatoria las mujeres nacidas y residentes, en la actualidad, en alguno de los concellos de la provincia de Pontevedra o las no nacidas pero empadronadas desde el 1 de enero de 2026.

"Las personas solicitantes declararán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), con la Seguridad Social y con la Diputación de Pontevedra".

La institución pública recuerda que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de noviembre.