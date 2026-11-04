Una empresa portuguesa pide permiso para construir un parque eólico que afectará a seis municipios de Pontevedra

La filial en España de la empresa portuguesa EDP Renovables ha solicitado a la Xunta de Galicia la autorización previa y de construcción para el parque eólico San Xinés y sus infraestructuras de evacuación. Esta obra afectará a seis concellos de la provincia: Pontevedra, Ponte Caldelas, Soutomaior, Redondela, Pazos de Borbén y Vilaboa.

Ambas peticiones, junto con el informe de impacto ambiental, se someten a información pública para que los interesados puedan examinar la documentación técnica y, en su caso, presentar las alegaciones u observaciones que consideren oportunas dentro del plazo de 30 días a partir de este jueves.

Según informa Europa Press, el parque eólico San Xinés prevé una potencia a instalar de 19,2 MW, evacuable de 16 (cuatro aerogeneradores de 4 MW) y una producción neta anual de 41,80 GWh/año.

El presupuesto de ejecución material asciende a 14,57 millones el parque, 1,82 millones la subestación y 1,7 millones la infraestructura de evacuación. En cuanto al plazo de ejecución, el parque eólico estará listo en siete meses si se cumplen, la subestación en 12 y la infraestructura de evacuación en otros 12.

El proyecto contempla cuatro aerogeneradores de 4,8 MW de potencia nominal, limitada a 4 MW, con 133 metros de diámetro de rotor y una altura de buje de 100 metros. También cuatro centros de transformación del tipo líquido y aislados mediante resina epoxi, de 5.350 kVA y relación de transformación 0,69/30 kV, ubicados en el interior de cada aerogenerador.