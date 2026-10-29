Las cofradías de la Ría de Vigo renuevan sus convenios financieros con Abanca

Las cofradías más relevantes de la Ría de Vigo han compartido este jueves con Abanca sus inquietudes, así como han renovado sus convenios financieros con la entidad. De esta forma, el banco trata de escenificar su apoyo al mundo del mar con la celebración de encuentros con los principales representantes del sector.

La sesión de trabajo ha tenido lugar en la sede institucional del banco en Vigo y ha contado con la presencia del director territorial de Abanca en la ciudad, Walter Álvarez, y del director de Abanca Mar, Javier Fraga, entre otros. Según informa Europa Press, la entidad ha escuchado las peticiones del sector y ha ofrecido a los profesionales de la pesca soluciones "a su medida".

La reunión ha comenzado con la firma de los convenios de colaboración en materia financiera que el banco mantiene con el sector. "Unos textos que recogen los productos y servicios más importantes disponibles para el colectivo y que permiten responder sus principales necesidades", ha explicado Abanca en un comunicado.

En ellos, el crédito es el "eje central", recogiéndose opciones tanto para las necesidades cotidianas como para afrontar con garantías grandes inversiones, insiste el banco.

Tras la firma de estos convenios, los representantes de las entidades participaron en una charla sobre la realidad del sector y los grandes retos a los que se enfrenta. Un año más, se expusieron cuestiones como la renovación de la flota, la sucesión generacional, el compromiso con la sostenibilidad o el aumento de costes.