El mapa de la renta de Vigo: consulta cuánto ganan de media tus vecinos

Casi 20.000 euros de diferencia al año separan la renta media de los vigueses más pobres y los más ricos. Teis se sitúa como el barrio con menos ingresos de Vigo, mientras que Canido y el centro se consolidan como las zonas con mayor poder adquisitivo de la ciudad olívica.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta media en Vigo se sitúa en los 16.256 euros, lo que supone un crecimiento de más de 3.000 euros respecto a los cinco años anteriores. Es decir, los vigueses incrementaron su patrimonio un 25,69% entre 2019 y 2024.

La clasificación por distritos vuelve a situar al centro (distrito 1) como la zona con más riqueza de Vigo, con 21.366 euros de media al año. El segundo y el tercer puesto lo ocupan las zonas colindantes al centro, los distritos 2 y 3, con rentas de 17.432 y 17.572 euros.

En cuarta posición se sitúa el distrito 9, que corresponde a Canido y el litoral de la parroquia de Oia, con una renta media de 17.176 euros. El resto de distritos —4, 5, 6, 7 y 8— están un escalón por debajo, con rentas anuales entre los 14.208 y los 15.615 euros.

La diferencia entre los barrios con mayor y menor renta media es de 7.158 euros al año, cifra correspondiente al año 2024. La brecha entre los vigueses con mayor y menor riqueza aumentó desde 2019, ya que entonces sus rentas sólo las separaban 4.916 euros. Es decir, la desigualdad creció un 45,61%.

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El centro de Vigo, mayor poder adquisitivo

El distrito 1, correspondiente al centro de Vigo se consolida como la zona más rica de la ciudad. La renta creció desde los 16.323 euros de 2019 —cifra ya por encima de la media de 2024 en toda la localidad— hasta los 21.366 euros.

Los distritos 2 y 3, que corresponden a la zona comprendida entre Plaza América, Plaza España y Guixar, completan el top 3 de barrios más ricos de Vigo. Demuestran un mayor dinamismo, con rentas medias que han crecido desde los 14.108 y 13.900 euros hasta los 17.432 y los 17.572.

Canido, los más ricos fuera del centro

El otro distrito que demuestra un mayor incremento de las rentas medias es el 9, que corresponde a la parroquia de Oia. Especialmente impulsado por los vecinos de Canido, sus rentas medias pasaron de los 13.621 a los 17.176 euros, lo que supone un crecimiento del 26,1%.

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De Coia a Teis, pasando por Bembrive

El resto de vecinos de Vigo ganan entre 14.208 y 15.615 euros de media. Teis (distrito 6) vuelve a destacar como el barrio con menor riqueza de la ciudad, con 14.208 euros. En 2019, sus residentes ingresaban 11.497 euros al año, por lo que en cinco años sus ingresos aumentaron un 23,58%.

Cierra la clasificación junto a Teis el extrarradio olívico. Los distritos 7 y 8 disponen de unas rentas medias anuales de 14.288 y 14.700 euros, desde los 11.407 y 11.677 euros. Estas zonas corresponden principalmente a las parroquias de Zamáns, Beade, Bembrive y Valladares.