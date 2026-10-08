De Oia a Teis: estos son los barrios con mayor y menor renta de Vigo

Oia es el barrio más rico de Vigo, con una renta bruta media de 51.503, mientras que en el extremo contrario se sitúa Teis, con 26.838 euros.

Así, la diferencia entre ambos de 24.665 euros anuales dibuja un mapa entre las zonas con mayor y menor renta de la ciudad, en base a los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2024.

Una de las novedades está en qué zona es la de mayor renta con respecto a 2023. Si entonces era el código postal 36201, correspondiente a Centro-Areal-Teis, con 43.925 euros, ahora lo es el 36390 de Oia, que desbanca al centro urbano como líder de la clasificación.

Oia escala al primer puesto tras pasar de 41.798 euros a 51.503 euros, mientras que el 36331 de Coruxo, en el entorno de la playa del Vao, se sitúa en segunda posición tras aumentar su renta media hasta los 48.807 euros.

Por su parte, la zona Centro-Areal-Teis deja el primer puesto y se sitúa en el tercer escalón con 47.348 euros.

Teis vuelve a cerrar la clasificación

En el otro extremo, Teis vuelve a concentrar los códigos postales con menor renta media de Vigo. El 36207 registra 26.838 euros y el 36216, también de Teis, 26.860 euros. Ambos mejoran respecto a 2023, cuando se situaban en 25.472 y 25.322 euros respectivamente, pero siguen ocupando las dos últimas posiciones.

Muy cerca aparecen Valadares, en la zona del Parque Tecnológico y Logístico, con 27.363 euros; Cabral, con 27.511; San Paulo-Casablanca-Calvario-Lavadores, con 27.747; y Lavadores-Fátima, con 27.855 euros.

En lo que se refiere a la fotografía global de la ciudad de Vigo, la renta bruta media pasa de 30.888 euros en 2023 a 32.863 euros en 2024.

Un crecimiento que también experimentan todos los barrios de la ciudad olívica con respecto a 2023.