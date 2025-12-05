El ICO abrirá en Vigo su primera oficina permanente en Galicia de la mano de la Zona Franca Zona Franca de Vigo

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dará un paso decisivo en su estrategia de descentralización con la apertura de su primera oficina de representación permanente en Galicia, que estará ubicada en la sede de la Zona Franca de Vigo.

El convenio firmado este jueves por el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, y el presidente del ICO, Manuel Illueca, formaliza la cesión de espacio para esta nueva unidad, que atenderá a empresas de toda la comunidad y será coordinada por Javier Lourido.

Ambos responsables han destacado que la elección de Vigo responde al peso económico de su entorno y al papel estratégico de sus empresas, así como a la necesidad de acercar los servicios del banco público a pymes y autónomos.

Regades ha subrayado que es "muy elocuente" que el ICO se instale en la Zona Franca en un momento de grandes retos tecnológicos e industriales, afirmando que esta oficina supone "una oportunidad" para mejorar la competitividad y la internacionalización de las empresas gallegas.

Illueca, por su parte, ha definido el acuerdo como "un hito" en la estrategia de aproximación territorial del organismo, recordando que el ICO quiere seguir siendo un aliado clave del tejido empresarial gallego.

El convenio también prevé la colaboración entre ambas entidades en programas económicos y coincide con el lanzamiento de la Línea ICO CRECIMIENTO, el primer programa de financiación 100% online dirigido a pymes, orientado a cubrir "fallos de mercado" y facilitar recursos a empresas con potencial de expansión.