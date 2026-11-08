Vigo se ilumina de violeta contra el cáncer de páncreas

El monte de O Castro se tiñó de violeta este sábado por la tarde-noche en apoyo a la lucha contra el cáncer de páncreas. A las 19:00 horas arrancó desde la Praza do Rei la primera edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas de Vigo, una cita deportiva y solidaria que recorrió el parque vigués.

Los participantes, distribuidos en tres modalidades -andaina, 5K y 10K-, iluminaron O Castro con brazaletes luminosos de color violeta, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

A la iniciativa también se sumó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que lució uno de estos brazaletes y celebró la celebración de este tipo de eventos: "Una carrera magnífica que queríamos que se hiciera para apoyar a todos los pacientes de cáncer de páncreas".

La recaudación de la prueba se destinará íntegramente a la investigación contra esta enfermedad.