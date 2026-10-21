La Media Maratón de Vigo regresa a la ciudad el 15 de noviembre

Vigo acoge el próximo domingo 15 de noviembre la XXVIII Media Maratón de Vigo - LA21, una de las principales citas del calendario atlético de la ciudad. Una prueba en la que corredores populares y atletas buscarán superar sus propios límites.

La competición contará con dos distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros -los llamados 10.000 km de Alejandro Gómez en honor al mítico corredor de Zamáns-. El recorrido parte de la playa de O Vao, y recorre gran parte de la ciudad de Vigo, pasando por los túneles de Beiramar hasta finalizar en el Real Club Náutico de Vigo.

"Estamos muy contentos con el ritmo de inscripciones de LA21, además nos encontramos en un momento de auge tanto del running como de la vida saludable", comenta el CEO de Diesemm y organizador de la prueba, David Suárez.

Las personas interesadas en participar todavía pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial.