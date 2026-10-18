Una marea solidaria inunda el centro de Vigo para correr contra el cáncer

Una marea solidaria ha invadido Vigo desde primera hora de la mañana. Más de 4.000 personas han participado este domingo en las diversas pruebas de la carrera popular 'Vigo en Marcha Contra el Cáncer', la cita organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer que toma el relevo de Vigo Contra el Cáncer.

Los corredores de la prueba competitiva de 10 kilómetros, que forma parte por primera vez del circuito municipal RunRunVigo, comenzaron a aproximarse a la calle Venezuela desde las 9:00 horas. Ante el frío matinal, muchos aprovecharon para calentar los minutos previos al inicio de la carrera.

El punto de partida estaba situado en el número 34 de la calle Venezuela, donde se sitúa la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo. Allí, sobre las 10:00 horas, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, inició la cuenta atrás para dar comienzo a la primera carrera.

Los corredores pulsaron sus cronómetros e iniciaron su travesía. El recorrido previsto partía de Venezuela y continuó por Pizarro, Travesía de Vigo, Vía Norte, Urzaiz, Príncipe, Porta do Sol, Elduayen, Paseo de Alfonso XII, Falperra, Cachamuíña, Ronda de Don Bosco y Enrique Blein Budiño, antes de regresar al punto de salida en Venezuela.

Ahora bien, minutos antes del inicio de la prueba, los participantes fueron informados de un cambio. Debido a la instalación del árbol de Navidad, una vez en Porta do Sol tuvieron que continuar la carrera por Doutor Cadaval, Progreso, Ronda de Don Bosco y Taboada Leal para llegar a la meta.

La jornada contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la concelleira de Benestar Social, Yolanda Aguiar; el concelleiro de Deportes, Manel Fernández; la presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, Ana García; el presidente de la delegación de la Asociación en Vigo, Martín Lázaro; la vicepresidenta provincial, Mª Esperanza Fernández; la directora de Merichel Ortega, directora de El Corte Inglés Vigo; y Fuencisla Cid, directora regional de Comunicación.

La jornada estuvo acompañada de actividades para toda la familia, animación, la participación de la Legión 501 Galicia Squad, talleres infantiles gracias a la colaboración de Fictiones, una mesa de ciencia encabezada por el ‘voluntariado por la ciencia’ de la Asociación Española Contra el Cáncer y actividades deportivas organizadas por Máis Que Auga, contribuyendo a crear un ambiente festivo y participativo

Discamino a la cabeza

Esta modalidad competitiva de 10 kilómetros estaba abierta a corredores mayores de 16 años, mientras que la carrera y la andaina de 5 kilómetros estaba destinada a todos los públicos. El concelleiro de Deportes fue el encargado de dar la salida a los participantes, que estuvieron liderados por la Asociación Discamino.

Familias enteras, con mascotas incluidas, participaron en esta jornada "histórica" para la Asociación Española Contra el Cáncer de Vigo, que ha agradecido el compromiso de las 4.126 personas que se acercaron a la calle Venezuela con un objetivo común: superar el 70% de supervivencia en cáncer y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.