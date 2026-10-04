Más de 2.000 participantes desafían 30 obstáculos en los 6,5 kilómetros del Boot Camp de Vigo

Más de 2.000 corredores participaron este domingo en el Desafío Boot Camp, que celebró su XII edición en Samil, con una jornada de sol y calor. Se trata de una de las competiciones de obstáculos más reconocidas del panorama OCR, puntuable para el Campeonato del Mundo OCR World Championships y la liga AOCO España.

Durante toda la mañana, los participantes se enfrentaron a un recorrido de aproximadamente 6,5 kilómetros y más de 30 obstáculos en las inmediaciones de la playa viguesa.

"Hemos conseguido el objetivo, seguir promoviendo el turismo deportivo que promueven este tipo de pruebas, que es de vital importancia para una ciudad como Vigo, con muchas personas que vienen desde fuera y generando un importante retorno económico", celebró el CEO de Diesemm y organizador de la prueba, David Suárez.

Podium

En la categoría Élite femenina, el primer puesto fue para Alba Elvira Palacios, llegada desde Burgos y que, en su primera participación en esta prueba, dio la sorpresa con un tiempo de 35:23. En Élite masculino, el portugués Carlos Pinto repitió triunfo por tercer año consecutivo, llevándose además la victoria absoluta con un tiempo de 27:37. Completaron los podios en femenino Verónica Vázquez en segundo lugar y Sara Rodal en tercero; mientras que en masculino, el segundo puesto fue para Josep Fernández, mientras que Adrián Suárez completó el podio en tercer lugar.

En la categoría Starter competitiva, el podio femenino fue para Marina Varela en primer lugar, Laura Fernández en segundo y Dafne Díaz completando el tercer puesto. En el podio masculino de los Starter, victoria para Anxo Otero, seguido de Carlos Suárez y Alejandro del Valle en tercer lugar.

En cuanto a los equipos, la victoria fue para Ciclón Team, con un tiempo de 45:35.

La jornada contó también con la participación de los más pequeños, con más de 200 niños y niñas de 7 a 12 años, que completaron un circuito adaptado a sus necesidades y con el que se busca promover su actividad deportiva y valores como el esfuerzo y el compañerismo.

El Desafío Boot Camp cuenta con la colaboración del Concello de Vigo, Vigo Convention Bureau, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Gadis, El Corte Inglés, Coca-cola, Grupo CdeC, Amura, Casaplanta, Vodea, Couceiro, Escuela ESPS, Towanda Sunglasses, Galmotor-Gonzacar, Neumáticos Pérez Alonso y Biciocon.