El equipo gallego que llevó su Fórmula 1 en miniatura a Singapur: "La experiencia fue increíble". Cedidas

El equipo gallego que llevó su Fórmula 1 en miniatura a Singapur: "La experiencia fue increíble"

Lo que comenzó como un proyecto entre amigos apasionados por la Fórmula 1 terminó llevando a un grupo de jóvenes de Baiona hasta Singapur.

Marrucho's Racing Team consiguió participar en el Mundial de STEM Racing, una competición internacional de ingeniería y diseño de coches de Fórmula 1 en miniatura, en la que se enfrentó a otros 90 equipos de más de 30 países.

El equipo gallego consiguió registrar el segundo mejor tiempo con su vehículo, a tan solo una milésima del primero, y recibió un reconocimiento por su impacto social de la mano de Cadillac.

Detrás de estos logros hay meses de trabajo, búsqueda de patrocinadores y muchas horas de dedicación que su team leader, Pablo Herranz, recuerda como una experiencia tan exigente como gratificante.

¿Cómo nació Marrucho's Racing Team y cómo conseguiste reunir al equipo?

Marrucho's Racing Team surgió entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Yo siempre he sido aficionado a la Fórmula 1 y mi madre encontró un proyecto llamado STEM Racing, que consistía en diseñar estos minicoches de competición. Descubrimos que podíamos participar siendo un equipo independiente y decidimos intentarlo.

Ya conocía a tres de los integrantes actuales, Aarón, Gael y Álvaro, porque jugaba al fútbol con ellos o iban a clase de mi hermano. Sabía que les gustaba la Fórmula 1, así que les propusimos participar y estuvieron encantados. Empezamos a reunirnos y de ahí nació Marrucho's, aunque después el equipo fue evolucionando y llegaron nuevos fichajes.

¿Y de dónde viene el nombre de Marrucho's?

Viene de las filloas, que en Baiona también llaman marruchos. Cuando salíamos a buscar patrocinadores y decíamos que éramos los Marruchos, la gente enseguida lo relacionaba con Baiona. Tiene su caché.

Habéis conseguido llegar al Mundial de STEM Racing de Singapur y competir contra equipos de todo el mundo. ¿Cómo fue la experiencia y qué sentisteis al comprobar que vuestro coche era uno de los más rápidos?

Llegar allí ya fue una locura. Conseguimos superar las regionales con bastante solvencia y también hicimos un buen papel en las nacionales. En estas últimas nos quedamos a dos décimas de punto de clasificarnos directamente para el Mundial, pero finalmente conseguimos llegar después de pasar todo el verano trabajando.

En Singapur había 91 equipos de más de 30 países. Desde mi perspectiva, que es la ingeniería, fue increíble ver tantos coches, tantas ideas diferentes y tantas maneras de afrontar un mismo proyecto. Además, el nivel mediático era impresionante, con muchísimas cámaras, prensa y personalidades visitando los equipos.

En cuanto al coche, siendo el ingeniero de diseño, fue muy gratificante ver que durante un momento estábamos en primera posición. Después, otro equipo hizo un tiempo una milésima más rápido y quedamos segundos.

La pena fue que nuestro coche no cumplía el reglamento en algunas medidas. Cuando salimos de Galicia sí lo cumplía, pero durante el viaje una pieza se deformó ligeramente y pasó de medir 5 a 4,9. Por eso no pudimos participar en las eliminatorias.

Son cosas de las que se aprende. La próxima vez, en lugar de hacer un alerón de 5, lo haremos de 5,5. Aunque, claro, quizás con un alerón más grande no habríamos sido tan rápidos. Es un proceso de prueba y error. Aun así, la experiencia fue increíble.

También recibisteis un premio de impacto social de Cadillac. ¿Qué significó ese reconocimiento y cómo fue conocer por dentro una escudería de Fórmula 1?

El premio fue increíble porque, en realidad, es un reconocimiento a toda la comunidad que tenemos detrás. Se llama Comunidad e Impacto Social y valora cómo has influido en tu entorno y cómo ese entorno te ha ayudado a ti.

Todo empezó en Baiona, con aquellos puestos que montábamos para explicar nuestro proyecto a los vecinos, conseguir seguidores y encontrar gente que quisiera apoyarnos. El premio reconoce a todas esas personas que estuvieron con nosotros hasta Singapur, aunque no estuviesen físicamente allí. Los jueces vieron que teníamos una comunidad muy fuerte detrás.

La visita a Cadillac también fue inolvidable. Entramos en el garaje, vimos a los ingenieros trabajando, los coches, cómo los montaban e incluso los hornos que utilizaban para preparar piezas de última hora. Pudimos hablar con el jefe de equipo.

Nos quedamos con las ganas de conocer a los pilotos, pero nos enseñaron un motor y todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

Sois un grupo de adolescentes que habéis sacado adelante un proyecto de ingeniería, financiación y comunicación. ¿Qué ha sido lo más complicado y cómo lo habéis compaginado con los estudios?

Compaginarlo con los estudios fue complicado, sobre todo porque no somos demasiado ordenados. Es algo en lo que tenemos que mejorar. Muchas veces se nos echaban encima las fechas de entrega y terminábamos preparando los documentos casi a última hora.

Para el Mundial fue algo más sencillo porque conseguimos clasificarnos en junio y pudimos dedicarle todo el verano, sin tener que compaginarlo con las clases.

Pero lo más difícil fue, sin duda, conseguir el dinero. Solo los vuelos y la estancia suponían entre 20.000 y 25.000 euros, a los que había que sumar otros 12.000 de inscripción. Al final necesitábamos un presupuesto de unos 35.000 o 36.000 euros que teníamos que conseguir prácticamente de la nada.

Éramos un equipo independiente al que no conocía nadie, más allá de nuestros padres y abuelos. Tuvimos que salir por Baiona a explicar el proyecto, buscar patrocinadores, apoyos y conseguir que los medios hablasen de nosotros. Fue probablemente lo más complicado, pero también terminó siendo uno de nuestros puntos fuertes.

Marrucho's Racing Team. Cedidas

Después de llegar tan lejos en vuestra primera experiencia, ¿qué futuro le espera a Marrucho's Racing Team? ¿Tenéis previsto seguir compitiendo?

Ahora mismo todavía estamos digiriendo todo lo que vivimos en el Mundial. Ayer mismo tuvimos una reunión y todavía estábamos devolviéndonos cosas que habían acabado en las maletas de otros compañeros. Estamos un poco en ese punto.

La idea es probablemente continuar, pero todavía tenemos que decidir cómo. No sabemos si seguiremos todos los integrantes ni con qué intensidad, porque Singapur fue un reto muy gratificante, pero también tremendamente complicado.

Una posibilidad es centrarnos más en las competiciones de España para necesitar un presupuesto menor. Tenemos que valorar hasta dónde queremos llegar y qué esfuerzo estamos dispuestos a asumir.

No puedo decir con exactitud cuál será el futuro porque todavía no lo sabemos, pero Marrucho's es una idea que nos gusta mucho y es bastante probable que el próximo año volvamos a competir.

Y, a nivel personal, después de esta experiencia, ¿te imaginas trabajando algún día en la Fórmula 1?

Es mi sueño. De hecho, mi madre y yo nos interesamos por este proyecto precisamente por eso. Imaginarme allí es complicado porque sé que hay muchos pasos que seguir y mucho trabajo por delante, pero habrá que intentarlo.

Lo bueno es que esta experiencia nos acerca a todos a nuestro futuro profesional, no solo a quienes queremos dedicarnos a la Fórmula 1. Por ejemplo, Valeria, una de las integrantes del equipo, quiere ser diplomática o embajadora y se encarga de las relaciones institucionales. Eso le aporta experiencia para su futuro.

Los que queremos ser ingenieros hemos aprendido muchísimo fabricando el coche y trabajando con diferentes materiales. También hemos tenido que gestionar la comunicación, las redes sociales o las relaciones con la prensa.

Casi todo lo que hemos hecho nos puede servir profesionalmente. Yo espero y sueño con estar algún día en la Fórmula 1, pero, aunque no lo consiga, este proyecto ya me ha ayudado muchísimo.