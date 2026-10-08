Vigo estrenará una Papanoelada Runner esta Navidad: 1.000 corredores por Navia y Samil

Decenas de personas durante la papanoelada motera, a 21 de diciembre de 2024, en Vigo Adrián Irago - Europa Press

Vigo sumará este año una nueva cita deportiva a su programación navideña con la celebración de la Papanoelada Runners, una carrera popular que recorrerá Navia y Samil el próximo sábado 19 de diciembre.

La prueba arrancará a las 11:00 horas desde la Rúa da Pedra Seixa, donde también estará situada la meta, y ofrecerá dos modalidades de 5 y 10 kilómetros.

El recorrido de cinco kilómetros partirá de Navia y pasará por Rúa de Lamelas, Rúa das Teixugueiras y la avenida de Europa, en dirección a Samil, antes de regresar al punto de salida.

Los participantes en la modalidad de diez kilómetros completarán dos vueltas al mismo circuito. La organización establece un límite de 1.000 corredores, todos ellos mayores de 17 años, y el control de meta cerrará una hora después del comienzo de la prueba.

Inscripciones hasta el 15 de diciembre

El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 15 de diciembre, salvo que se agoten antes los dorsales disponibles. La inscripción cuesta 15 euros e incluye dorsal personalizado, chip de cronometraje, seguro de accidentes y responsabilidad civil, avituallamiento en meta, asistencia médica, guardarropa y una porción de tarta de queso al finalizar.

Los dorsales podrán recogerse los días 17 y 18 de diciembre en la oficina de Vigo Plan del Centro Comercial A Laxe. También habrá un punto de entrega el mismo sábado de la carrera en la salida de Navia, entre las 08:00 y las 10:00 horas.

Desde la organización destacan que el objetivo es convertir la cita en una jornada festiva vinculada al deporte y a la Navidad, con corredores recorriendo las calles de Navia y el entorno de Samil.