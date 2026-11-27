Declaran de alto riesgo el partido de ida entre el Celta y el Deportivo en Balaídos

El nuevo año en el mundo del fútbol comenzará con el primer derbi gallego de Primera División en ocho años. El 2 o el 3 de enero, Celta de Vigo y Deportivo de A Coruña se volverán a enfrentar en la máxima categoría de fútbol en España, un partido que acaba de ser declarado de alto riesgo por Antiviolencia.

Este viernes, 27 de noviembre, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el primer derbi gallego de la temporada, que se disputará en el estadio municipal de Balaídos, en Vigo.

La declaración de alto riesgo se adopta tras analizar los informes de seguridad sobre los antecedentes de los partidos entre ambos equipos, la existencia de grupos radicales y las previsiones de desplazamiento de las aficiones.

Así, se obliga a los clubes a tomar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para los seguidores visitantes y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes