Jarro de agua fría para el Celta en Balaídos. Con uno más y ventaja en el electrónico, el cuadro de Claudio Giráldez cayó derrotado frente al Bournemouth. Los gallegos dejaron escapar un partido controlado tras una segunda mitad pobrísima que los deja en una tesitura complicada para lograr, incluso, alcanzar los dieciseisavos de final de la Europa League.

En Balaídos se respiraba aroma de partido importante. Una derrota podía suponer un mazazo tremendo en la andadura del Celta en la Europa League y el equipo lo sabía. Desde el primer momento, los chicos de Claudio Giráldez marcaron el ritmo del encuentro ante un Bournemouth con rotaciones y la tranquilidad del trabajo hecho tras ganar los primeros cuatro partidos.

El Celta merodeaba la meta defendida por Di Gregorio y Pablo Durán aprovechó un rechace al disparo de Driouech, tras una jugada iniciada por el propio delantero con un taconazo, para anotar a placer. El linier, para pena de los locales, levantó su banderín para señalar fuera de juego. La afición rugía ante la revisión desde el VAR, pero la acción era muy clara y el empate continuaba.

También continuaba el impulso del Celta. Hasta el punto de casi ver uno de los mejores goles de la carrera de Iago Aspas con una chilena que repelió el portero italiano. Pero el ’10’ es diferente y 20 segundos después, tras un regate dentro del área, dibujó una curva perfecta con el balón que se estrelló en el palo y acabó dentro. Otro golazo para la hemeroteca de un Iago Aspas eterno que con 40 años sigue levantando a Balaídos. Un jugador único que siempre aparece en los momentos calientes para salvar a su equipo.

El tanto dio alas al Celta y el partido se ponía incluso mejor. El colegiado alemán Harm Osmers, tras revisar el VAR, expulsó a Diakité tras una durísima entrada a Driouech. Con uno más, el cuadro de Claudio Giráldez fue absoluto dominador del encuentro. Llegaría otro tanto anulado a Pablo Durán que recibió un gran pase de Hugo Burcio, pero estaba un pelín adelantado al último defensor.

El Celta se gustaba y generaba peligro en cada toque de Driouech. El marroquí, discutido, dejó un partido esperanzador para comenzar a amortizar el traspaso pagado, aunque le sigue faltando esa calidad en el último toque. El descanso llegaba con los locales dominadores, pero faltaba la puntilla para dejar finiquitado el partido ante un Bournemouth que apenas tendría un disparo de Kluivert.

Y si la puntilla no llega te expones y más ante equipos como el Bournemouth. El Celta salió dormido en los segundos 45 minutos y el cuadro de Marco Rose lo aprovecharía. Una falta lateral resultó en tres rechaces que el Celta no pudo alejar de su portería. En uno de ellos, el balón cayó en los pies de Adli que tuvo tiempo para pensar y centrar. Álvaro Rodriguez le ganó la espalda a Javi Rueda, que realizó un partido bastante flojo, y los ‘cherries’ equilibraban el choque.

El tanto sentó como un jarro de agua fría. La superioridad numérica parecía haber desaparecido y el Bournemouth comenzó a someter a un Celta que no respondía. Incluso James Hill, central de los visitantes, se animó a sumarse al ataque para ejecutar un disparo lejano que requirió de la intervención de Radu. El cuadro de Giráldez no reaccionaría hasta los cambios y tendría opción de adelantarse con un disparo de Iago Aspas sobre la medialuna del área.

Cambiaban las tornas del partido. Incluso Giráldez volcaba a su equipo sacando a Javi Rodriguez para dar entrada a un extremo como Williot. Eran los mejores minutos del Celta en el segundo periodo, pero un pésimo retorno defensivo y una disputa perdida por Sergio Carreira en el costado diestro finalizó con Rayan batiendo con pierna izquierda a Radu. Los gallegos habían dejado escapar una ventaja ante un conjunto con inferioridad numérica.

La segunda parte fue un desastre y los últimos instantes fueron de ataques con más corazón que cabeza, pero el Bournemouth aguantó las intentonas del Celta que anotaría su tercer gol anulado del partido por fuera de juego de Jutglà, autor del tanto, en el inicio de la jugada. El colegiado señaló el final del encuentro con una nueva derrota del Celta en Europa League que deja a los vigueses al borde del abismo de la eliminación tras una segunda parte para olvidar.