El Celta vive una temporada complicada. El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha cogido impulso, a nivel futbolístico, con el paso de los partidos con un juego más reconocible, pero los resultados aún no llegan. Marcha 14º en el campeonato liguero con 13 puntos, uno sobre el descenso, y 27º en la fase regular de la Europa League. Y uno de los principales motivos de esta situación está en el siguiente problema: no está siendo capaz de cerrar los partidos.

Durante esta temporada, el cuadro gallego ha estado en la competición liguera en cinco ocasiones por delante de su rival durante cualquier momento del partido, pero únicamente ha logrado dos victorias (Racing y Alavés). Por el camino ha perdido hasta ocho puntos tras las derrotas frente a Real Madrid, que entra dentro de toda lógica, y Osasuna, con uno menos desde el minuto 51, junto al empate frente al Málaga. Como ejemplo Athletic y Alavés también han generado cinco ventajas en la temporada, pero su ratio de victorias es mayor con cuatro cada uno.

En estos partidos el conjunto vigués ha logrado siete puntos tras partir con ventaja en el electrónico. Un dato que le sitúa el 18º de LaLiga en este apartado, únicamente por delante de Levante y Málaga. El registro es peor si acudimos a los puntos por partido puesto que el Celta ha logrado 1,40 puntos en dichos encuentros y sólo el Málaga (0,33) ha generado menos puntos tras una ventaja en el marcador.

Situación similar en Europa

En Europa League el promedio es más preocupante. El Celta consiguió en sus dos partidos en Balaídos ponerse por delante frente a Juventus y USG, pero ambas citas terminaron con derrota para los gallegos. El único partido que logró cerrar con victoria llegó tras una remontada memorable frente al Celtic con el doblete de Javi Rodríguez.

Y ante la situación clasificatoria que atraviesa el equipo en el torneo continental no puede permitirse volver a perder una ventaja en el electrónico. Esta semana visita Balaídos el Bournemouth que vive en estado de gracia tras nueve triunfos consecutivos. Pero es un equipo que en Premier League no ha logrado remontar ningún encuentro (un empate y tres derrotas), aunque su último duelo europeo fue capaz de sobreponerse ante el Sparta de Praga tras comenzar perdiendo.

Los principales problemas

Esta circunstancia llega principalmente por dos problemas generales. El primer es la falta de gol. El equipo de Giráldez ha mejorado ostensiblemente las últimas semanas su juego y su caudal ofensivo. Cada vez genera más ocasiones, pero el gol no llega. Partidos como Málaga o Real Madrid en LaLiga junto a duelos como el de la Juventus en Europa pudieron terminar de diferente manera en caso de estar más lúcidos en los últimos metros.

Y el segundo de los problemas llega en el apartado defensivo. La temporada del Celta está siendo magnífica respecto a los goles encajados (Radu marcha segundo en el Zamora), pero el equipo sufre mucho en las segundas partes. Este curso ha encajado un total 18 goles entre todas las competiciones y 13 de ellos han llegado en los últimos 45 minutos de partido.

La exigencia defensiva a la que está expuesto el Celta es máxima y pequeños errores condenan a los gallegos. Además, ha perdido puntos en los últimos cinco minutos en dos ocasiones en LaLiga (Málaga y Real Madrid), al igual que en Europa League (Juventus y Omonia). Una circunstancia que está trabajando Claudio Giráldez y su equipo para que el Celta recupere la solidez y no se desvíe del camino hacia la victoria. Y no habrá mejor prueba que el duelo de este jueves frente al Bournemouth.