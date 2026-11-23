El Celta se enfrentará al Arosa en la segunda ronda de la Copa del Rey

El Celta ya conoce a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este lunes ha emparejado al conjunto vigués con el Arosa SC, de Segunda Federación, en un duelo gallego que se disputará los días 2 o 3 de diciembre en el estadio de A Lomba, en Vilagarcía de Arousa. El horario está pendiente de confirmación.

A pesar de que la fecha todavía se tiene que anunciar, todo apunta a que será el miércoles, 2 de diciembre, ya que el Celta juega el domingo anterior, 29 de noviembre, ante el Villarreal, y el sábado 5 de diciembre contra el Barcelona.

Los celestes llegan a esta eliminatoria después de golear al Salamanca CF UDS (0-5) en la primera ronda, mientras que el Arosa eliminó al Pontevedra CF (2-0), dando la sorpresa ante un rival de superior categoría.