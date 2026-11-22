El Celta dejó una gran imagen en el Santiago Bernabéu. Un equipo sólido y solidario que tuvo contra las cuerdas a todo un Real Madrid. Por tramos dominó el partido, pero dos errores en la presión arriba propiciaron una remontada de los merengues. El cuadro gallego se quedó en la orilla tras el tardío tanto de Carlos Espí.

Los jugadores saltaban al césped del Santiago Bernabéu con camisetas de Jesús de Miguel para rendirle un emotivo homenaje. La familia del delantero saltó al templo blanco, acompañados de Marián Mouriño y Florentino Pérez, con una sonora ovación de todo el Santiago Bernabéu. Y también obsequiados, por parte de los capitanes Fede Valverde e Iago Aspas, de camisetas firmadas por los integrantes de ambas plantillas.

El comienzo del partido mostró a un Celta muy serio. El escenario no parecía intimidar al equipo de Claudio Giráldez que se hizo dueño del esférico en los primeros minutos. Y llevó su superioridad en el campo al marcador. Ilaix Moriba avistó rápidamente de primeras la internada de Javi Galán, muy libre por el costado izquierdo. El extremeño fijó hasta conectar con Swedberg que cedió con mucha calma para Pablo Durán que anotó a placer. Sólo iban seis minutos del partido y el Celta incendiaba el Santiago Bernabéu.

Pero aún quedaban 85 minutos por delante y frente a equipos como el Real Madrid la concentración debe ser total. El Celta daba varios pasos atrás, muy replegado, pero cómodo ante el conjunto dirigido por Mourinho que le costaba penetrar en la defensa celeste. Incluso Swedberg tuvo dos opciones para doblar la ventaja, pero sus disparos no encontraron portería. Por su parte, el conjunto blanco buscaba acciones individuales de Güler o Mbappé que no tuvieron éxito. Obligatorio destacar el gran hacer de Ilaix Moriba y Hugo Burcio en el centro del campo que sostuvieron al conjunto celeste con y sin balón.

Al Real Madrid le costaba horrores superar el muro celtiña. Pero, en ocasiones, en el Santiago Bernabéu ocurren situaciones extrañas. Una disputa entre Javi Rodríguez y Mbappé acabó con ambos futbolistas en el suelo tras un forcejeo. De manera rigurosa, el colegiado del encuentro, Cordero Vega, señaló penalti. Desde la pena máxima, un especialista como Kylian Mbappé falló estrepitosamente su lanzamiento enviándolo por encima del larguero. El fútbol era justo y el Celta seguía por delante. Los últimos minutos de la primera parte fueron de aguantar y el ejército celeste estuvo a la altura.

Aguantar en el Bernabéu es casi misión imposible. Y desde el primer minuto del segundo tiempo se dejó claro el por qué. Un indetectable Carreras cazó un centro de Trent y su remate a bocajarro se encontró con un Javi Rodríguez salvador. El Real Madrid apretaba y merodeaba el área defendida por Radu, pero sin ocasiones clamorosas.

Los primeros 15 minutos del segundo tiempo fueron madridistas ante un Celta que le costaba un mundo enlazar una posesión. Y la primera ocasión que los de Giráldez sobaron el balón, la jugada terminó con un flojo disparo de Jutglà tras un centro de Javi Galán. Un ataque que supuso un extra de oxígeno para los gallegos que lograron hacerse con el cuero durante varios minutos y los minutos pasaban.

Incluso habría nuevo aviso con un latigazo desde fuera del área de Pablo Durán, que se vació por el equipo, que requirió de una gran estirada abajo de Courtois. El Celta estaba en el mejor momento del segundo tiempo y el Madrid parecía agotado, pero sigue siendo el Real Madrid. La siguiente jugada, tras una salida de zona de Carreira, los merengues pudieron correr con Vinicius a los mandos y la jugada terminaría con el empate de Bellingham. El inglés colocó bien el cuero desde fuera del área después de una dejada de Mbappé.

El Celta siguió peleando, mirando de tú a tú a uno de los equipos más grandes del mundo en su propio estadio. Corría el minuto 86, el cansancio pesaba y el Celta cometió un error. Una presión errónea en campo rival permitió de nuevo la transición de los locales por banda izquierda. Vinicius, muy entonado en el partido, colocó un gran centro para Carlos Espí que, a la segunda tras un cabezazo, pudo batir a Radu. El Celta, exhausto, no pudo intimidar la portería local y se quedó a la orilla después de un gran esfuerzo en el Santiago Bernabéu.