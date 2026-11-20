As Celtas han dado la sorpresa al derrotar al Espanyol, que actualmente ocupa la séptima posición de la Primera División femenina, y sellar así su pase a los octavos de final de la Copa de la Reina. Las viguesas han hecho historia en A Madroa al conseguir una victoria que parecía imposible.

"Ha sido una noche increíble y estamos muy orgullosos. Creo que aún no somos conscientes de lo que hemos hecho, pero el esfuerzo ha sido brutal. Hoy toca disfrutar", ha declarado el entrenador, David Ferreiro.

En su tercer partido en la historia del torneo, As Celtas volvieron a demostrar lo que significa defender esta camiseta. Arropadas por más de 800 aficionados, las jugadoras de David Ferreiro no se rindieron pese al tanto inicial del Espanyol. Supieron sufrir, reaccionar bajo presión y culminar la remontada con los goles de Sara Couso y Nara Fernández, esta última desde el punto de penalti, para conseguir el billete a octavos.

La aventura copera continuará en enero de 2027. La próxima eliminatoria volverá a disputarse en casa y enfrentará a As Celtas con otro rival de Primera División. El nombre del próximo adversario se conocerá próximamente, tras el sorteo que celebrará la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

Será el cuarto compromiso de las viguesas en la Copa de la Reina y una nueva oportunidad para seguir soñando. Independientemente de lo que ocurra en la siguiente ronda, el equipo ya ha firmado un debut para el recuerdo en esta competición y ha demostrado que tiene motivos para ilusionar a todo el celtismo.