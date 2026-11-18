La propuesta ganadora representa a Aspas con los brazos abiertos y la mirada elevada, en plena celebración de un gol Más información: Cuenta atrás para la estatua de Iago Aspas en Vigo: estará instalada en primavera

La futura estatua de Iago Aspas en Balaídos ya tiene forma. El Concello de Vigo ha desvelado este miércoles cómo será la escultura dedicada al delantero del Celta, después de resolver la convocatoria del concurso de proyectos para diseñar esta obra de reconocimiento al histórico futbolista celeste.

La propuesta ganadora representa a Aspas con los brazos abiertos y la mirada elevada, en plena celebración de un gol. La figura reproduce una de las imágenes más características del jugador, con una postura que busca transmitir tanto movimiento como alegría. "El cuerpo avanza en una posición icónica de celebración, con apoyo dominante, ligera torsión de tronco, mirada elevada y brazos abiertos. Combina estabilidad estructural y sensación de movimiento", explica la memoria del proyecto.

La escultura contará con una base concebida como una pieza arquitectónica, de líneas compactas y resistentes, cuyo diseño contrastará con las formas del cuerpo del futbolista. Para su construcción se propone utilizar granito gallego seleccionado por sus prestaciones, con un acabado mate y textura fina.

En cuanto al acabado artístico, el proyecto concentra el mayor nivel de detalle en el rostro, las manos y los elementos identificativos de la indumentaria. En conjunto, plantea una representación contemporánea del delantero, con especial atención a conseguir un parecido reconocible y un modelado expresivo mediante técnica libre.