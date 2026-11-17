Antiviolencia propone una multa de 5.000 euros al Celta por consumo de alcohol en Balaídos

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este martes una sanción de 5.000 euros al RC Celta por incumplir las medidas de control sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el estadio Abanca Balaídos.

Según ha informado Antiviolencia, la propuesta de multa se produce tras detectar que, durante el encuentro de Europa League entre el Celta y la Juventus, varios espectadores de los palcos VIP de la grada de Tribuna salieron a la zona exterior de asientos con envases de cristal que contenían bebidas alcohólicas.

La comisión considera que el club vigués no garantizó el cumplimiento de la prohibición de venta y consumo de alcohol en el recinto deportivo, motivo por el que ha planteado esta sanción económica.

Por el momento, se trata de una propuesta de sanción y no de una multa firme.