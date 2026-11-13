Salamanca - Celta (0-5): Un serio Celta pone la primera piedra en Copa del Rey

El conjunto vigués logra el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras un partido muy serio de los gallegos.

El Celta sacó un sobresaliente en su debut copero. En un partido siempre trampa, el conjunto de Claudio Giráldez fue muy superior al Salamanca endosándole una manita. Dobletes de Jutglà y Williot aparte, destacaron varios de los nombres que vienen apretando fuerte desde el Fortuna como Ángel Arcos, Milla o Andrés Antañón.

Presentaba bastantes novedades el Celta para su estreno copero. Debutaban Altay y también Germain Milla, volvía Faye tras varios meses sin disputar minutos y Antañón, Burcio y Ángel Arcos ponían la dosis necesaria de A Madroa que siempre es lo que más ganas produce al aficionado celtista en estas primeras rondas de la competición.

Esta primera ronda siempre es una trampa. El césped de El Helmántico estaba en malas condiciones tras las fuertes lluvias que han caído en Salamanca. Varios Primeras han sufrido e incluso alguno, como el Espanyol, se fueron a casa a las primeras de cambio. Pero el conjunto dirigido por Claudio Giráldez, consciente de la importancia de la Copa, mostró una versión muy seria desde el pitido inicial.

El cuadro olívico dominaba la pelota y ganaba los duelos. Apreciación para Faye que, sin apenas contar con minutos en la temporada, dejó una gran impresión con su potencia en duelos y calidad en la salida de balón. Otro de los destacados fue Ángel Arcos que avisó el primero con un disparo centrado. El Celta seguía dominando y a través de uno de los debutantes empezó el festival. Germain Milla, el mítico hijo de Roger Milla por si no lo sabíais, logró dejar atrás a su marcador con potencia y cedió el esférico para un Ferran Jutglà que batió a placer a Ayala.

Con el 0-1 los gallegos no bajaron el ritmo. En una salida desde atrás Burcio conectó con Febas que firmó una de las acciones del encuentro. Giro en el mediocampo para superar a su defensor, conducción de varios metros y asistencia para que el ariete catalán anotara su doblete particular. Importante para que Ferran recupere la confianza tras algunos partidos donde ha contado con menos minutos. Tras 23 minutos de partido, el Celta ponía muy de cara la eliminatoria.

En ese momento se presenció un bajón de ritmo, completamente comprensible, por parte del cuadro vigués, pero los locales no lograron poner en aprietos la meta defendida por Bayindir. A 10 minutos de finalizar el primer periodo apareció un diablillo disfrazado de ‘Ángel’. El canterano irrumpió desde banda izquierda esquivando rivales con suma facilidad y conectó con Antañón que, en el mano a mano, regateó al guardameta del Salamanca para anotar el 0-3. Arcos sigue dejando destellos y el mensaje de que si Claudio necesita un agitador lo tiene en su figura.

La primera parte fue excelente para el Celta. El partido prácticamente sentenciado y con 45 minutos por delante para gestionar esfuerzos y cargas. Eso sí, el Salamanca trató de desmelenarse en los primeros minutos del segundo tiempo y avisó a través de un centro-chut muy lejano de Caramelo que se estrelló en el larguero. Intentaban apretar los locales, pero en una desafortunada acción Levrand, que midió mal en el despeje, impactó a Jutglà y fue expulsado.

El partido estaba visto para sentencia y Claudio Giráldez le dio la alternativa a Iago Aspas. El ’10’ regresaba a El Helmántico, donde todo comenzó allá por 2008, ante la ovación del estadio salmantino. También debutaría Vladimir Silva que, como curiosidad, no había nacido cuando Aspas daba sus primeros pasos en el Celta.

Los últimos cambios serían Driouech y Williot. El sueco estuvo muy inspirado en el encuentro y en una acción junto a Iago Aspas anotó su primer tanto de la temporada. Unos minutos después, Javi Galán alcanzó la línea de fondo y divisó la llegada de Swedberg. El ‘Kraken’ cazó el cuero y lo puso en la escuadra con su pierna izquierda. Dos goles necesarios para recuperar la confianza de un futbolista diferencial en el ataque celeste.

El partido no tendría para más. El Celta afrontó una primera eliminatoria de Copa del Rey con una seriedad que le permitió no pasar apuros en estas rondas trampa. Los de Claudio Giráldez conocerán el próximo lunes 23 de noviembre a su próximo rival y pueden seguir soñando con cumplir ‘A Débeda’.