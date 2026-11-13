El Celta recibe una nueva licencia para construir cinco campos de fútbol en Mos

El proyecto Celta 360 continúa avanzando en Mos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva licencia de obras solicitada por el Real Club Celta para acondicionar el terreno y construir cinco campos de fútbol en el ámbito de la Factoría del Deporte Gallego.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material superior a los cuatro millones de euros y forma parte del desarrollo de la Cidade Deportiva Afouteza y de las instalaciones contempladas en el proyecto Galicia Sports 360.

Las obras disponen de las autorizaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. La primera permite la instalación de 18 báculos de iluminación y cuatro marquesinas, así como la utilización de 16 grúas móviles durante los trabajos.

Por su parte, Patrimonio Cultural ha dado el visto bueno a las actuaciones previstas en el entorno de protección del yacimiento arqueológico de Coto dos Mosquitos.

Esta nueva licencia permitirá continuar con la ampliación de las infraestructuras deportivas del club celeste en Mos, dentro del Proyecto de Interés Autonómico Celta 360, aprobado definitivamente por la Xunta de Galicia en abril de 2025.