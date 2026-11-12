El Salamanca, preparado para recibir al Celta: "Claudio Giráldez es una referencia"

El Celta arrancará este viernes su andadura en la Copa del Rey. El conjunto olívico visitará un estadio mítico del fútbol español como el Helmántico donde se enfrentará al Salamanca. Un club refundado, pero con el recuerdo de un conjunto que disputó en 12 ocasiones la Primera División. Además, también cuenta con una leyenda del fútbol español en su banquillo como Iker Muniain. El eterno capitán del Athletic está secundado por Joxean Álvarez que se ha pasado por Treintayseis para dialogar en la previa del encuentro.

Un duelo que los salmantinos preparan con "la máxima ilusión y ambición", pero conscientes de la dificultad que entraña la eliminatoria. "Es un reto importante, pero debemos saber cómo ver la dificultad. El mensaje de Iker es ver el partido como una oportunidad. En la medida que seamos fieles a nuestro estilo lograremos ser competitivos y tendremos opciones", explica Joxean sobre un encuentro donde saben que la calidad del Celta es mayor, pero la parte emocional "puede jugar a nuestro favor".

Joxean comenzó muy joven (con 24 años) su etapa como entrenador en varios clubes amateur de Bizkaia y ha tenido etapas en el fútbol formativo del Athletic Club y Eibar. Un camino similar al vivido por Claudio Giráldez hasta llegar al fútbol de élite. Por ello, el técnico de O Porriño se ha convertido en un espejo para el resto. "Es una referencia porque se ha construido a través del fútbol base. Hacerlo desde ahí te da una visión diferente y el Celta es un ejemplo por su estilo e identidad. Tiene mucho valor lo que ha cambiado al club tanto en juego como en toma de decisiones para darle valor al talento que genera A Madroa", comenta Joxean que también tuvo la oportunidad de alabar a Iago Aspas. "Es un referente nacional. Enfrentarte a este tipo de jugadores es algo muy bonito".

"Iago es un referente"

Durante su etapa en el fútbol formativo, Joxean ha entrenado a una gran cantidad de jugadores que han alcanzado el fútbol profesional, entre ellos un futbolista del Celta. Álvaro Núñez, que no estará en el partido por lesión, fue uno de sus pupilos cuando el técnico vasco lo entrenaba al ser responsable específico de laterales en Lezama. Sobre el carrilero, Joxean se deshace en elogios ante un jugador "con una gran capacidad técnica que es, desde mi punto de vista, innata". Ya desde alevines le veía recursos que ha seguido empleando hasta el fútbol profesional. Pero, por encima de su talento, Álvaro ha destacado por su ímpetu.

"Es un ejemplo porque su camino para llegar al éxito no ha sido fácil. Siempre cogemos el perfil de futbolista con talento que está destinado a llegar, pero ese camino es el menos habitual. A Álvaro le tengo muy valorado porque ha sido un ejemplo en el ámbito de la perseverancia. Nunca se ha caído y siempre ha visto hacia delante. Tener ejemplos así en el fútbol profesional es muy importante para que los jóvenes vean que el camino es muy diferente para cada uno. Hay que tener ese equilibrio cuando las cosas no funcionan. En sus peores momentos, siempre decía que iba a jugar en el fútbol profesional y esa mentalidad, junto a sus grandes capacidades, le ha hecho llegar donde ha llegado con el margen de mejora que tiene", señala el preparador asistente de Iker Muniain.

Entrenador 'made in' Lezama

Joxean es un entrenador marcado por su origen. Desde sus comienzos, por su afición al Athletic Club, siempre ha tenido una mirada individual al desarrollo de los futbolistas. Tras varios años en el fútbol formativo le llegó la oportunidad de trabajar con un ídolo athleticzale. "Tenía cierta relación con el entorno de Iker y contactaron conmigo cuando dio el paso a ser entrenador. Nos vimos, charlamos y ahí surge la oportunidad. Lo veo como una ocasión inmejorable para ayudarle y crecer junto a él. Para los que somos del Athletic es una referencia. He acudido mucho a San Mamés y siempre he conectado con su forma de sentir y entender el juego".

Un técnico que siempre tendrá el fútbol formativo y de cantera como referente en su idea. "El fin es el jugador y el club debe ser el medio", comienza explicando Joxean. "En la cantera debes potenciar a los jugadores para que tengan más recursos para que puedan rendir, por ejemplo, con Claudio Giráldez. Nos equivocamos si queremos utilizar a los jugadores para un esquema. Las canteras deben trabajar desde lo que es el jugador y no sólo lo que hay en el primer equipo", zanjó Joxean que espera, junto al Salamanca, la visita del Celta en Copa del Rey con el objetivo de dar la sorpresa en la competición del K.O.