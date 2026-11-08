Celta - Levante (0-0): Sin gol no hay paraíso

El Celta sigue con la pólvora mojada. El equipo de Giráldez lo intentó frente un Levante que cedió el dominio del juego a los locales. Los gallegos dispusieron de las mejores ocasiones, sobre todo a través de un Pablo Durán que vio en Ryan a su peor pesadilla. Un nuevo partido que muestra las dificultades del conjunto de Giráldez para ver portería.

Los jugadores saltaron al campo con las camisetas en homenaje a Jesús de Miguel y se vivió un momento muy emotivo en Balaídos. Varios minutos de aplausos sin pausa para rendir tributo a la figura del delantero del Tenerife que nos dejó tristemente este martes es una semana de luto en el fútbol español.

LaLiga decidió que esta jornada debía jugarse y que la mejor manera de recordar a Jesús era a través del deporte que siempre amó. Con el pitido inicial el Celta sorprendió. Ritmo alto en los primeros compases y ocasiones clarísimas cuando el Levante no había ni hecho acto de presencia. Las oportunidades más claras llegaron en los cinco primeros minutos.

Primero un gran pase filtrado de Javi Rueda, muy incisivo en los últimos metros, dejó solo a Pablo Durán, pero el disparo del jugador de Tomiño no pudo alcanzar portería tras una gran salida de Ryan. El cuadro dirigido por Giráldez no bajaba el ritmo y poco después Javi Rodríguez remató un rechace en la frontal del área que se estrelló en el poste. El Celta recordaba a ese equipo ofensivo y divertido que parece haber desaparecido los últimos tiempos.

En el minuto nueve, el colegiado del encuentro, Miguel Ángel Ortiz, decretó el parón del partido para un último reconocimiento a la vida de Jesús de Miguel. Un breve parón que, la realidad, le vino mal al Celta. Los visitantes se asentaron en el partido y dispusieron de un potente disparo de Brugue que requirió una gran estirada de Radu.

El choque sufrió de un bajón de ritmo importante. Los gallegos dominaban, pero sin el ímpetu del inicio. Varias aproximaciones a la meta defendida por Ryan, pero sin concretar. Lo intentaba Driouech por banda izquierda a través de su desequilibrio e Iago Aspas manejando al equipo los últimos metros. Pablo Durán marcaría tras un gran servicio de Javi Rueda, pero la acción terminó en fuera de juego del delantero. El Celta dominó al cuadro de Luis Castro, pero no tuvo esa pizca de calidad en los últimos metros para llegar al descanso por delante en el marcador.

Modificó Claudio Giráldez a su equipo en el descanso. Quitó a ambos Javis, que habían sido dos de los jugadores que más peligro habían generado, por Hugo Álvarez y Javi Galán que ocuparon los carriles. El '23' fue el jugador más destacado del Celta en la segunda mitad y en una de sus internadas por derecha divisó a Aspas dentro del área que definió de tacón mandó a las manos del guardameta australiano.

El Celta dominaba y el Levante esperaba agazapado cerca de su área. Le costaba a los locales generar peligro y de una transición salió la mejor ocasión en los últimos 45 minutos. Una disputa de Durán dejó el balón rechazado. Lo recogió Galán y lanzó a la carrera al delantero. En su disputa personal volvió a salir airoso el portero granota con una doble parada. El de Tomiño tendría la última clara acción del partido. Una recuperación en medio campo pilló al Levante abierto. Swedberg asistió a Durán que, de nuevo, vio su oportunidad frustrada.

El colegiado señalaba el final del encuentro con 0-0. Un partido en el que el Celta mereció más, pero que volvió a dejar claro el inmenso problema que tiene en los últimos metros. En el fútbol se vive de resultados y victorias además del juego. Y esas victorias se consiguen con goles. El Celta encadena tres encuentros en LaLiga sin ver puerta y este deporte es tajante. Sin goles no hay paraíso.