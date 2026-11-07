El Celta se reencuentra con dos viejos conocidos

El Celta quiere volver a la senda del triunfo tras dos duras derrotas en la última semana. Los partidos frente a Rayo Vallecano y Union Saint-Gilloise han generado dudas entre algún sector del celtismo y un triunfo ante el Levante, previo al parón, valdría para alejarse más de los puestos de descenso y acercarse a las primeras posiciones de la tabla.

El conjunto de Luis Castro es el equipo que marca el descenso con 10 puntos. Acumulan dos derrotas consecutivas (frente a Real Sociedad y Atlético de Madrid), pero un triunfo en Balaídos les haría auparse por encima de los gallegos en la clasificación. Los granotas tratarán de volver a repetir la gesta de la pasada temporada donde ganaron 2-3. Un triunfo que, a la postre, fue clave para alcanzar una salvación milagrosa.

Un equipo que mezcla jugadores experimentados en Primera División con muchos canteranos que, poco a poco, se abren paso en la categoría de oro del fútbol español. Un modelo similar al que practica el Celta y en su plantilla se encuentran dos futbolistas que actualmente están cedidos, ambos con opción de compra, por el combinado gallego: Hugo Sotelo y Manu Sánchez.

Manu, indiscutible para Castro

El primero de ellos es Manu Sánchez. El lateral izquierdo regresó este verano a la disciplina granota tras permanecer cedido la pasada temporada. Manu tuvo muchos minutos en su primer curso en el Celta, sobre todo de la mano de Benítez, pero la llegada de Claudio Giráldez al banquillo condenó su carrera en el cuadro celeste. Acumula tres temporadas consecutivas como cedido (Alavés y dos veces al Levante) donde siempre ha sido indispensable para sus entrenadores.

El madrileño tomó la decisión de volver a la Comunidad Valenciana porque su prioridad es jugar y sentirse importante y en el Levante lo está haciendo. Este curso ha sido titular en todas las jornadas de liga, excepto en la última por lesión. En el seno del club levantinista destacan una enorme mejora defensiva desde su llegada el pasado verano y se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Luis Castro.

Un Manu Sánchez que sigue creciendo, aunque lo más probable es que no esté en la convocatoria de este fin de semana. El lateral sigue tocado por unos problemas físicos que le impidieron estar frente al Atlético. El Levante no quiere correr riesgos y lo reservará para que vuelva en plenas condiciones después del parón.

El regreso de Sotelo

El duelo de este domingo será especial para Hugo Sotelo. El canterano celeste, que llegó al club a los 8 años, vuelve por primera vez a Balaídos, pero con una camiseta rival. "Va a ser mi primera vez jugando en Balaídos con otra camiseta. Es una semana especial para mí, pero estoy feliz de vivirla y ojalá llegué pronto el partido", comentó el centrocampista a los medios oficiales del club levantinista.

Un Hugo Sotelo que está viviendo un inicio complicado. Dejó grandísimas sensaciones durante la pretemporada y, como ha podido saber este medio, desde el club estaban alucinados con su capacidad de juego con balón. Siempre mirando hacia delante con el cuero en los pies, Luis Castro ve al gallego como el pivote organizador de su Levante. Aunque es consciente que debe crecer en la parcela defensiva para llegar al siguiente nivel.

🐸 Así analiza Sotelo la previa del encuentro ante el @RCCelta. #CeltaLevanteUD https://t.co/njlFD4eaDE — Levante UD (@LevanteUD) November 6, 2026

El inicio de temporada fue algo convulso. Los problemas económicos del Levante le impidieron estar inscrito las primeras semanas de competición y fue entrando poco a poco en el equipo. El preparador portugués le dio la alternativa como titular frente al Barcelona, pero Hugo cayó lesionado. Un susto importante porque se creyó que podía ser una lesión grave de rodilla. Por fortuna se quedó en una dolencia menor, aunque le ha apartado durante el último mes y medio.

Tras volver a la convocatoria los últimos tres partidos, Sotelo no ha vuelto a saltar al césped, pero se espera que vuelva a contar con minutos en el partido frente al Celta para, posteriormente, ser de la partida en la primera ronda del Levante en Copa del Rey frente al Tarancón. Hugo está a buen nivel en los entrenamientos y Luis Castro le dará pronto la alternativa en el medio del campo granota.