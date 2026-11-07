Burgos - Celta Fortuna (2-1): Un error infantil condena a los de Vigo

El partido comenzó con un Celta Fortuna bien plantado sobre el terreno de juego y que pronto encontró recompensa a su buen arranque.

En el minuto 11, una buena jugada de Kibet terminó con Álvaro Marín enviando el balón al fondo de la red para firmar su octavo gol en la Liga Hypermotion. Con el marcador a favor, el filial celeste mantuvo el control durante buena parte de la primera mitad, en la que apenas hubo ocasiones destacables, más allá de un par de llegadas del Burgos en el minuto 39.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de rumbo. En el minuto 51, Kibet desaprovechó una clara oportunidad de ampliar distancias en un contraataque al fallar en el último pase. Esa acción dio paso a un Burgos que fue creciendo sobre el terreno de juego frente a un Celta Fortuna que, poco a poco, fue perdiendo presencia y solidez.

El dominio visitante terminó traduciéndose en el empate en el minuto 67. Un centro al segundo palo, prolongado de cabeza, dejó el balón en una posición favorable para que Curro Sánchez lo empujase al fondo de la portería prácticamente sobre la línea de gol.

Con las tablas en el marcador, el partido entró en su tramo decisivo, en el que un error defensivo terminó condenando al filial celeste. La zaga no tuvo en cuenta que en los saques de banda no existe el fuera de juego y dejó solo al delantero Álex Forés, que aprovechó el despiste para plantarse ante Coke Carrillo y fusilarlo, poniendo el definitivo 1-2 en el marcador.

Un encuentro que vuelve a poner de manifiesto que el Fortuna tiene calidad para competir, pero todavía necesita ganar en fortaleza y experiencia para gestionar este tipo de encuentros.