Celta - USG (1-2): Al Celta se le atragantó el ‘Koffi’

Ambos equipos saltaron al césped de Balaídos sin el himno de fondo en un homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente ferroviario en Urda. Un minuto de silencio emotivo después de la difícil semana que se ha vivido en España. Finalizado el minuto, la afición celtista y del combinado belga se juntaron en un hermoso aplauso que todos los homenajeados habrán escuchado.

Comenzado el partido, el Union Saint-Gilloise se adueñó del cuero en los primeros minutos. Movía el balón el conjunto de Hubert ante un Celta replegado y con incapacidad para salir en una transición limpia. El balón merodeaba la frontal del área de los locales, pero el cuadro de Giráldez no mostraba indicios de sufrir.

Sobre el minuto 10 el Celta aprovechó la primera gran ocasión del encuentro. Tras una larga posesión, agitando a los belgas a través de varios movimientos de lado a lado, el balón llegó a Sergio Carreira que avistó un gran desmarque de Pablo Durán. El delantero rompió a Sylla y dibujó un precioso golpeo con su interior que chocó en el poste antes de introducirse en la portería visitante. Justo cuando había el debate sobre delanteros ya lejanos Pablo Durán sentenciaba sobre el césped que aquí está.

El gol fue un soplo de aire fresco para el Celta que encontró la calma en su fútbol. Siendo dominador del partido tuvo la opción para ampliar la ventaja gracias a una internada de Javi Rueda. Su pase hacia Williot terminó con la cesión del sueco para un Sergio Carreira que ejecutó un disparo que lamió el palo de la meta defendida por Koffi.

El cuadro vigués crecía en el partido, pero el USG amenazaba a través de balones largos hacia Kevin Rodríguez. El ecuatoriano, batallador como pocos, era un dolor de muelas para Yoel Lago y Marcos Alonso. Y en uno de esos balones largos los belgas equilibrarían el partido. Un buen esférico de Zorgane, ante la pasividad de Marcos Alonso que es de nuevo señalado en el gol rival, lo recogió Zeneli para batir a Radu por debajo de las piernas. Un empate justo visto lo visto los primeros 45 minutos, pero doloroso para un Celta que había controlado el empuje ofensivo de los visitantes.

El segundo tiempo comenzó con un baño de agua fría para los gallegos. Una gran combinación del Saint-Gilloise culminó con un mal despeje de Yoel Lago que cayó en los pies de Zeneli. El sueco golpeó con su pierna diestra y, tras repeler en el canterano celeste, se introdujo en la portería salvaguardada por Radu. En dos destellos, el Celta se veía por debajo en el marcador.

A partir de ese momento inició el asedio celeste. Con más corazón que cabeza en ocasiones, pero el Celta tuvo un sinfín de opciones para, al menos, igualar el electrónico. El más activo fue Pablo Durán. En menos de un minuto, el futbolista de Tomiño tuvo dos golpeos que desbarató un Koffi que le amargó la noche a Balaídos.

La entrada de Aspas fue decisiva para que el Celta se adueñase del encuentro. En uno de sus primeros toques, el capitán acertó en un pase largo para Pablo Durán. El delantero realizó un control magnífico para superar a su defensor, pero el disparo rozó la escuadra de la meta defendida por los belgas. El asedio continuaba con un mano a mano de Javi Rueda que volvió a desbaratar el guardameta de Burkina Faso con su pie para después repeler un golpeo de Iago Aspas.

El partido se paraba en ese instante. Aghayev se llevó la mano a su auricular para revisar una posible infracción. Se trataba de una mano de Javi Rodríguez que el colegiado señaló como penalti varios minutos después del suceso. Zeneli, buscando su triplete, fue el encargado del lanzamiento, pero se encontró a un Radu inmenso. El Celta soñaba con la remontada y apretaba para lograr el empate. Javi Rodríguez, tratando de emular su tanto en Celtic Park, se encontró con Koffi.

El partido no tendría para más. El Celta vuelve a perder en Europa League y acumula tres puntos tras cuatro jornadas. Ahora mismo se encuentra en la posición 27 fuera incluso del playoff y la situación es límite. El próximo partido el coco de la competición, el Bournemouth, visitará Balaídos en un partido a vida o muerte.