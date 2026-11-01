Balaídos se abre a la gastronomía: el plan del Celta para convertir su estadio en un nuevo espacio de ocio en Vigo

Si hoy el fútbol es un negocio, los estadios se han convertido en una parte imprescindible dentro del registro de ingresos. Así lo ha entendido el Celta, con una progresiva transformación de Balaídos en algo más que un campo de juego con césped y gradas.

Más allá del espacio destinado al merchandising, unas tiendas oficiales que ya son un elemento indispensable para el fútbol moderno, el Celta ha puesto en marcha en su recinto una apuesta por la gastronomía, que está adquiriendo un papel protagonista esta temporada.

Nuevas propuestas de restauración que buscan atraer tanto a los aficionados que acuden a los partidos como al resto de los ciudadanos. Hamburguesas con productos gallegos, pizzas, cocina tradicional y un futuro bar deportivo forman parte de este envite, que pretende convertir el estadio en un espacio de actividad económica y social durante todo el año.

La estrategia coincide con la nueva concesión del estadio municipal al club, formalizada en septiembre, que amplía las posibilidades de explotación comercial de las instalaciones. El objetivo es aprovechar el potencial de Balaídos más allá de los encuentros deportivos, diversificar los ingresos y reforzar su integración en la vida cotidiana de Vigo.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, ya explicó esta visión con motivo del acuerdo alcanzado con Oak View Group (OVG): "Trabajamos para que nuestras instalaciones se interpreten como un activo que nos permita seguir creciendo como club y nos aporte estabilidad a largo plazo".

La Aldeana: cocina tradicional

El paso más reciente de esta transformación llegó el pasado 23 de octubre con la apertura de La Aldeana, el primer restaurante de Balaídos abierto al público general.

El conocido establecimiento vigués, especializado en cocina tradicional gallega y platos como la tortilla y el pulpo, amplía así su presencia en la ciudad con una nueva ubicación que permite acudir al estadio sin necesidad de asistir a un partido y que se añade al local del centro, en Rosalía de Castro.

En palabras de su propietario, Manuel David Domínguez, el objetivo es "aportar una oferta y un concepto gastronómico dinámico, pero respetando lo tradicional con productos de nuestra tierra".

La apertura supone un avance en la intención del Celta de incorporar nuevos usos a sus instalaciones. El director del Área Celtista, David González, señaló que "la apertura de La Aldeana es un paso más en nuestra manera de entender el crecimiento del Celta".

González también destacó la necesidad de desarrollar las infraestructuras para ampliar la actividad del club y generar nuevas oportunidades, manteniendo su vinculación con Vigo.

O Ghaliñeiro y A Muiñada

La transformación gastronómica comenzó a materializarse durante el verano con la renovación de las cantinas del estadio, de la mano de la compañía estadounidense Oak View Group, especializada en la gestión de grandes recintos deportivos y de entretenimiento.

El acuerdo, anunciado el 10 de agosto, supone el primer proyecto de OVG Hospitality en España y ha permitido incorporar dos conceptos gastronómicos: O Ghaliñeiro y A Muiñada.

O Ghaliñeiro apuesta por hamburguesas elaboradas con ternera gallega, queso de tetilla o panceta ahumada, además de bocadillos y patatas. A Muiñada, por su parte, ofrece pizzas, perritos calientes y bocadillos, combinando recetas populares con ingredientes del país.

La renovación también ha supuesto la creación de espacios de restauración más amplios y cómodos en Marcador Bajo, Marcador Alto, Río Bajo y Río Alto, accesibles para personas con movilidad reducida.

Para Marián Mouriño, la unión con OVG responde a las nuevas exigencias de las infraestructuras futbolísticas: "Aliarnos con una compañía como OVG significa mucho para nosotros y nos ayuda a satisfacer las demandas del fútbol actual a nivel de infraestructuras".

Desde la empresa estadounidense, su vicepresidenta de Operaciones, Amy Latimer, defendió el impacto que puede tener esta transformación: "Una propuesta gastronómica de calidad contribuirá a impulsar el turismo, generar nuevas oportunidades para las empresas locales y crear un impacto económico positivo y sostenible a largo plazo".

En la misma línea, Toni Ortega, vicepresidente de OVG para el sur de Europa, destacó que el proyecto refleja un modelo de hospitalidad que combina "excelencia, sostenibilidad y una estrecha colaboración con el tejido local".

La futura Taberna Celta

La oferta continuará ampliándose próximamente con la Taberna Celta, otro de los proyectos anunciados durante la junta de accionistas celebrada el pasado 20 de octubre.

David González presentó este espacio junto con las demás iniciativas destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados y reforzar su relación con el club.

La Taberna Celta se plantea como un sports bar, un establecimiento en el que el fútbol y el ambiente celeste sean protagonistas, con la intención de ofrecer un nuevo punto de encuentro para los seguidores. Por el momento, el club no ha concretado públicamente una fecha de apertura.

Espacio Conxemar

Entre los proyectos anunciados también figura el Espacio Conxemar, una iniciativa de perfil principalmente empresarial que ampliará los usos de Balaídos más allá del fútbol y la restauración tradicional.

El espacio está concebido para favorecer las relaciones entre empresas, instituciones y profesionales vinculados al sector del mar, uno de los ámbitos económicos más representativos de Vigo.

Su incorporación refuerza la intención del Celta de aprovechar el recinto para desarrollar actividades relacionadas con el tejido económico de la ciudad y está enmarcado en la "alianza estratégica" firmada el pasado 1 de octubre entre ambas entidades.

Un estadio para 365 días

La apuesta gastronómica está estrechamente relacionada con el nuevo convenio firmado entre el Celta y el Concello de Vigo, que concede al club la explotación del estadio durante 50 años, prorrogables hasta un máximo de 75.

El acuerdo contempla la explotación comercial de Balaídos y sus locales, así como la organización de actividades compatibles con el uso deportivo, incluidos conciertos y eventos culturales, dentro de las condiciones establecidas.

A cambio, el Celta deberá abonar un canon inicial anual de 802.837,93 euros, sujeto a las revisiones y compensaciones previstas en el acuerdo, y asumir gastos como mantenimiento, conservación, suministros y limpieza.

Esta nueva situación abre posibilidades para generar ingresos al margen de la venta de entradas, los abonos o los derechos televisivos. La restauración y los servicios asociados al estadio constituyen una de las vías para aprovechar económicamente una infraestructura que hasta ahora concentraba buena parte de su actividad en los días de partido.

Con La Aldeana ya en funcionamiento, las cantinas renovadas y nuevos espacios anunciados, Balaídos avanza hacia un modelo en el que el deporte convive con la gastronomía, el ocio y la actividad empresarial.

Una transformación que el Celta pretende desarrollar sin perder su identidad, pero que también responde a una necesidad económica: hacer de su estadio un activo capaz de generar actividad e ingresos durante todo el año.