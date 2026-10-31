Rayo - Celta (3-0): Tarde de terror para el Celta

Halloween más Vallecas. Es imposible pensar en una combinación peor para el Celta. El duelo frente al Rayo Vallecano ha sido, probablemente, el peor de la temporada del conjunto de Claudio Giráldez.

Completamente superado por los locales, los gallegos siguen con su maleficio en el barrio madrileño con más de tres décadas sin conocer el triunfo en Primera División y con una imagen muy floja donde el equipo no mostró atisbos de competir el choque.

El Celta salía a Vallecas con la intención de un partido lento, esperar un error de los locales y poder encontrar petróleo en algún contragolpe. Y las sensaciones eran las habituales en los partidos fuera de casa. El Rayo Vallecano dominaba el cuero y los gallegos no tenían el día en ataque con toques ineficientes y poca presencia de los jugadores ofensivos.

Todo lo contrario pasaba en el Rayo. Sergio Camello, que ha iniciado la temporada a un nivel excelso, fue el mejor futbolista sobre el césped durante los primeros 45’. Avisó en dos ocasiones con su pierna izquierda en el primer cuarto de hora. Ambos disparos fueron detenidos por Andrei Radu. El rumano también sería exigido por sus propios compañeros. El Rayo armó un contragolpe que buscaba a Álvaro García libre de marca dentro del área. Allí apareció Javi Rueda, pero su despeje fue en dirección a la portería del Celta con Radu deteniendo el balón y con una cara de incredulidad.

Al Celta le costaba un mundo generar fútbol y apenas daba sensación de peligro. La única opción real llegó después de que Ferran Jutglà bajase a recibir, se girase sobre si mismo y propinase un gran pase al espacio para Javi Rueda. El andaluz colocó un buen centro por delante de la defensa rayista, pero Hugo Álvarez solo pudo rozar la pelota.

Pero el guion no cambiaba y el Rayo refrendaría su superioridad en el marcador. Un error en la salida del balón pilló en un renuncio a la zaga celtista que aprovechó Camello. El delantero encontró el hueco entre las piernas de Cáceres para asistir a De Frutos que, sólo con un Galán fuera de posición, definió a la perfección con su pierna izquierda para batir a Radu. En Halloween seguía la pesadilla de Vallecas para el Celta.

Por si fuese poco, las malas noticias continuaron llegando en los últimos minutos de la primera parte, esta vez en forma de lesión. Hugo González notó un pinchazo en el aductor y tuvo que ser sustituido por Pablo Durán. Una tarde de horror para los celtistas, aunque tuvo un detalle bonito. Mientras recorría la banda para volver al banquillo, el Doctor Cota le dio al extremo una camiseta celtista de un niño presente en la grada y Hugo la firmó. Un gran detalle en un momento complicado para el futbolista. La primera parte finalizaría así, con un Rayo superior tanto en juego como en el marcador ante un Celta que no encontraba el ritmo.

La primera parte no fue buena, pero la segunda fue, probablemente, una de las peores mitades que ha disputado el Celta en tiempo reciente. Comenzó avisando con un gran pase de Hugo Álvarez hacia Javi Rueda, pero su centro fue horripilante. El andaluz sigue con su ímpetu para llegar a los últimos metros, pero sus ejecuciones están muy por debajo de lo mínimo para un futbolista de sus cualidades.

De carrilero a carrilero iba el partido. Si Rueda había ejecutado fatal la última acción, Ratiu hizo todo lo contrario. En la frontal del área, después de un débil despeje de Javi Rodríguez, mostró toda su calidad. Un sombrero, como si de un mediapunta de principios de siglo se tratase, y asistencia para Jorge De Frutos que volvió a batir a Andrei Radu. Vallecas disfrutaba de su equipo, mientras que el Celta vivía su casa del terror particular.

Tuvo una buena acción el conjunto celeste para recortar distancias, pero el disparo de Jutglà saldría desviado. El Rayo se apoderó del mediocampo durante todo el encuentro y tanto Febas como Moriba estaban completamente superados. En ese contexto apareció Unai López que, tras una carrera sin presión alguna de los gallegos, dibujó una curva magnífica desde fuera del área. La pesadilla continuaba para el Celta. E incluso pudieron ser más con un cabezazo de Isi Palazón, pero Radu, el mejor del cuadro de Giráldez, desbarató la acción estirando su pie izquierdo.

El partido finalizaría con un 3-0 justo visto lo visto durante el partido. El conjunto de Claudio Giráldez fue muy inferior a los locales y sigue dando sensaciones de no tener capacidad para dominar los encuentros ni tampoco para ser peligroso en transición. Un partido terrorífico en la tarde de Halloween en un Estadio de Vallecas maldito para el Celta.