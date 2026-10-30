El Celta y su peor pesadilla: el maleficio de Vallecas

Este sábado llega el día más espeluznante de todo el año. La noche de Halloween llega con sus personajes terroríficos, el truco o trato y un amalgama de disfraces para conmemorar un 31 de octubre siempre especial. Un Halloween que vendrá con jornada liguera incluida y en la que el Celta, gracias al siempre caprichoso destino, visitará su casa del terror particular.

El conjunto de Claudio Giráldez, noveno en la clasificación liguera, jugará frente al Rayo Vallecano y tendrá que disputar el encuentro en territorio maldito. Porque en Vallecas flota un aura negativa siempre que el Celta lo visita. El estadio de los franjirrojos es, sin duda alguna, el peor escenario para el cuadro vigués en todo el siglo XXI en Primera División. En 13 encuentros disputados en dicho estadio, el Celta no ha logrado ninguna victoria y únicamente ha podido lograr cuatro empates.

Es cierto que el conjunto gallego ganó en dos ocasiones (2010 y 2011), pero ambas fueron en Segunda División. Para recordar el último triunfo celeste en Primera hay que remontarse a abril de 1996. En aquella temporada el conjunto gallego, entrenado por Fernando Castro, logró una victoria por 1-3 con goles de Juan Sánchez, Milojevic y Alejo Indias. Desde entonces sólo ha podido contabilizar los cuatro empates antes mencionados y Vallecas es el único escenario, junto al Nuevo Mirandilla del Cádiz, en el cual no se ha logrado ningún triunfo en Primera División este siglo entre todos los equipos a los que se ha enfrentado cinco o más veces.

Peor que Camp Nou y Bernabéu

Los datos del Celta en Vallecas asustan y mucho. Desde la temporada 2000-2001, el conjunto olívico mantiene una media de 0,31 puntos por partido disputado tras lograr cuatro puntos de los 39 disputados. Este es el peor registro del Celta como visitante en este siglo. Las visitas al Camp Nou (0,50 puntos por partido) y Santiago Bernabéu (0,60) han sido más fructíferas para los gallegos que Vallecas.

Además, el cuadro celeste sufre muchísimo para encontrar portería en el barrio madrileño. En los duelos mencionados sólo ha podido anotar un total de seis goles, una media de 0,46 por choque, con Iago Aspas y Borja Iglesias (con dos tantos) como máximos artilleros, mientras que los restantes llevan la firma de Néstor Araújo y Maxi Gómez. Por otro lado, ha encajado 22 tantos y la diferencia goleadora es un -16. El peor dato en este apartado por detrás de las visitas a Barcelona y Real Madrid.

Es difícil sacar algo positivo, pero el Celta ha competido bien en sus últimas visitas a Vallecas. Después de 10 derrotas consecutivas en Primera, los gallegos han puntuado en cuatro de las últimas cinco visitas al estadio rayista. La única derrota fue en la temporada 24-25 por 2-1, mientras que el último curso, logró rascar un punto después de ponerse por delante con un gol de Borja Iglesias.

La tendencia, aun sin victoria, está en claro ascenso y Claudio Giráldez le ha aportado al Celta esa capacidad de competir en cualquier estadio y cualquier circunstancia. Porque desde el inicio de la temporada pasada, el cuadro celtista es uno de los mejores visitantes de la competición y ha demostrado que puede salir victorioso en cualquier escenario y, por qué no, terminar con el maleficio de Vallecas.