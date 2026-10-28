Iago Aspas vuelve a donde comenzó todo: “No le gustaba perder ni a la Playstation”

El 8 de junio de 2008 es un día marcado en rojo en la historia del Celta. Con Alejandro Menéndez como entrenador y después de una temporada convulsa con hasta cuatro inquilinos en el banquillo, el equipo gallego visitaba Salamanca en la jornada 41 sin opciones al ascenso. Un partido sin nada en juego, pero un canterano se abría paso debutando en el primer equipo. Ese jugador quizás os suene, su nombre era Iago Aspas.

En 2026, el Celta vuelve a visitar el Helmántico con un Iago Aspas que vive su última temporada como profesional. Aquel joven se ha convertido en una leyenda del club y de todo el fútbol español. Este partido, como prueba del caprichoso destino, sirve para cerrar el círculo de una trayectoria inigualable. Es por ello que en Treintayseis hemos repasado con varios futbolistas de aquella plantilla cómo era aquel joven chico de Moaña.

Un jugador que, desde el primer momento, mostró ser diferente. "Tenía ese descaro, canchero como dirían en Argentina. Ese fútbol de barrio", destaca Michu, compañero también en el filial aquel curso. "No pasaba desapercibido. Tenía poco cuerpo y poca pinta de futbolista, pero demostró que tenía todas las cualidades para hacer cosas diferentes", recuerda Antonio Núñez que, como Iago, también pasó por el Liverpool. "Era un niño muy alegre y risueño. Ponía muchísima alegría en el vestuario porque no pasaba desapercibido", señala también Vitolo.

"Venía Jonathan contando cualquier barbaridad que hacía" Antonio Núñez, exfutbolista del Celta

Iago siempre fue un futbolista que dejó un grato recuerdo en sus compañeros que desvelan varias anécdotas con el jugador de Moaña. Un Aspas que siempre tuvo ese gen competitivo como explica Michu. "No le gustaba perder ni a la Playstation. Venía a mi casa a jugar unas partidas y si perdía no le gustaba nada", aunque destaca que era una virtud "a su favor". Un Michu que también recuerda con cariño aquel Celta B. "Éramos muy jóvenes e hicimos un grupo humano muy bueno. Salimos de fiesta por Tui y algún jueves tomando algo, pero sin nada extraño".

Un jugador con descaro desde el primer día y que los compañeros ya venían avisados antes de ni siquiera poner un pie en el primer equipo. "Venía Jonathan contando cualquier barbaridad que hacía, aunque no se pueden contar", recuerda entre risas Antonio Núñez que continua con una anécdota en uno de sus primeros entrenamientos. "Recuerdo que uno de sus primeros entrenamientos se regateó a varios jugadores y acabó llevándose un patadón como un mensaje para relajarse. Siempre tuvo esa personalidad y desparpajo que no ha perdido nunca".

"Todo lo que ha logrado ha sido por méritos propios" Vitolo, exfutbolista del Celta

Un recuerdo similar mantiene el mediocentro tinerfeño. "Era un chico joven con toque de macarrilla, pero en el buen sentido. Un niño travieso que no se arrugaba. En momentos determinados aparentaba más edad porque si había que ir a un bombardeo, él se apuntaba. Esas son las cosas que llamaron la atención de él y probablemente eso le llevó a ser profesional", explica Vitolo de un Iago Aspas que nunca abandonó sus inicios. "Era muy familiar y siempre estaba con sus amigos. Mencionaba a su pueblo cada día y esos son los detalles que más destacaban de él".

Desde entonces Iago Aspas no ha parado de conseguir récords con el Celta, debutar con la Selección Española y ganar cuatro premios Zarra (el que más en la historia junto a David Villa). Una trayectoria al alcance de muy pocos. "Conseguir el bagaje que ha logrado Iago no es nada sencillo. Lo ha logrado por méritos propios y pasará a la historia tanto en Vigo como en el fútbol a nivel mundial", recalca Vitolo.

"Tanto Laudrup como yo intentamos llevarlo a Swansea" Michu, exfutbolista del Celta

Un jugador "diferente" como explica Antonio Núñez. En un mundo del fútbol cada vez más mecanizado el jugador con pasado en Liverpool y Real Madrid destaca ese tipo de jugador que "inventaba" acciones que nadie podía ver. Michu también se deshace en elogios ante un amigo como Iago Aspas. "El talento innato que tiene le ha podido llevar a todo lo logrado. Siempre ha dejado detalles de futbolista muy grande. Sobre todo tengo que destacar su primer contacto con el balón. Es lo más difícil que hay en el fútbol y lo hace como si fuera fácil".

Un Michu que recuerda su tiempo en el Celta donde fue "muy feliz" y recuerda con cariño la química que tenía con Aspas. "Nos entendíamos solo con mirarnos". Aunque estuvieron cerca de volver a ser compañeros en Inglaterra. "Cuando estaba en Swansea lo intentamos fichar. Tanto Laudrup como yo lo intentamos llevar allí, pero fichó por el Liverpool. Estuvo en Londres reunido con gente del club y me hubiese encantado jugar con él en el Swansea", recuerda el ahora director deportivo del Burgos.

Aquel partido frente al Salamanca fue el punto de partida de un nuevo Celta con la cantera como estandarte. "Fue un año que se sufrió y el descenso el año anterior sirvió para depurar y las decisiones de aquella época funcionaron muy bien", recuerda Antonio Núñez. "Fue un punto de inflexión para buscar una estabilidad que el Celta ha logrado de manera maravillosa", indica Vitolo.

Un poco más de 18 años después de su debut con el primer equipo, Iago Aspas vuelve, por última vez, a donde todo comenzó. Nuestro tres protagonistas le dan la enhorabuena por una carrera de leyenda que está escribiendo los últimos capítulos. Unas memorias que siempre serán recordadas por sus compañeros y todo el celtismo. Y, caprichos del destino, Iago Aspas tendrá un último baile donde todo inició.