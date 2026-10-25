Celta - Betis (0-0): Reparto de puntos en el duelo europeo

Celta y Betis se repartieron los puntos esta tarde en Balaídos. Un encuentro en el que los gallegos dispusieron de varias ocasiones en el primer período, pero en el que se notó el enorme esfuerzo de los gallegos en el triunfo en Glasgow. El Betis, dominador en la segunda mitad, tendría la ocasión más clara del encuentro.

Bajo la lluvia, pero con un ambiente inmejorable. Así se presentaba un partido entre dos de los conjuntos más exitosos en el plano deportivo en los últimos años. Celta y Betis arribaban al partido tras una jornada en competiciones europeas con sendos triunfos en Europa League y Champions League respectivamente.



Dos equipos con la idea de proponer e imponer su fútbol. Y el primer período fue favorable para el Celta. El cuadro de Claudio Giráldez salió con una cara ofensiva. Tratando con mimo la pelota y generando numerosas ocasiones en los primeros minutos. Hugo González fue el que más lo intentó con tres disparos entre los palos. También tuvo una clara oportunidad Pablo Durán frente a la portería bética. Pero todas las intentonas de los vigueses fueron desbaratadas por Álvaro Vallés, uno de los mejores guardametas de la competición.



También cabe destacar el enorme primer tiempo del Celta a nivel defensivo. El Betis, todo un equipo Champions y que llegaba en la cuarta posición de la tabla, apenas generó ocasiones en la meta defendida por Radu. Imperial un día más Yoel Lago que ató en corto a Deossa, improvisado delantero de Pellegrini en el encuentro de esta tarde. El primer tiempo demostró que el Celta está para este tipo de partidos y rivales.



Pero la paliza de Celtic Park, unida a las múltiples lesiones que acarrean los gallegos, se notó en el segundo tiempo. La entrada de Fornals supuso un soplo de aire fresco para el Betis y el cuadro verdiblanco se adueñó del choque. La más clara del partido vendría de los pies de Deossa. El colombiano, atado en corto por Lago, recibió un balón en la frontal del área y estrellaba su potente disparo al larguero. Se había salvado el Celta.



El Betis siguió dominando el encuentro, pero le costaba generar ocasiones. El Celta incorporó en su parcela ofensiva a Iago Aspas, Swedberg y Jutglà, pero el esfuerzo de Glasgow pasaba factura y se notaba que no había piernas frescas. Tendría la última el conjunto de Claudio Giráldez con un gran cambio de ritmo de Williot que buscó a Iago Aspas. El capitán chutó, pero Valentín Gómez llegó in extremis al corte.



El partido finalizaría con un 0-0 en el que cada equipo dominó una parte y en la que fue extraño que ambos conjuntos no batiesen al guardameta rival. Un punto meritorio para el Celta, que no pierde en liga desde el 30 de agosto, y sigue colocado en la novena posición de la tabla con 12 puntos y afrontará esta próxima semana su debut en Copa del Rey ante el Salamanca y su visita a Vallecas.