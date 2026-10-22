Celtic - Celta (1-2): El Celta asalta Celtic Park con un Javi Rodríguez estelar

Glasgow.- El Celta se lleva los tres puntos en un encuentro de gigante. Un partido para guardar en la memoria de todo el celtismo. Un triunfo para creer que se pueden conseguir metas muy grandes en esta Europa League. Con un Javi Rodríguez estelar que ha cerrado su semana fantástica.

El estadio de Celtic Park respiraba mística. La hermandad entre aficiones, intercambiando banderas y bufandas en los instantes previos del partido, siempre presente. Y resonando el ‘You’ll never walk alone’. La noche era inmejorable para el retorno del Celta al templo del fútbol escocés después de dos décadas.

Desde el comienzo los 3.000 celtistas presentes en la grada se hacían sentir y el equipo de Claudio Giráldez salió al césped de Celtic Park con el conocimiento de que el choque era importante. Desde el inicio de partido el Celta se adueñó del esférico. Febas y Hugo Burcio, que realizó un partido consagratorio, manejaban a sus anchas la medular. También aparecían con asiduidad Iago Aspas y Hugo Álvarez. El jugador de Ourense sigue en un nivel excelso las últimas semanas.

Aún así, el Celtic permanecía en un bloque bajo que impedía al Celta finalizar sus jugadas con precisión. Las intentonas de los locales llegaban a través de sus extremos (Hassan y Osmand), pero los célticos que dominaban el choque eran los celestes. Con el paso de los minutos el cuadro gallego se aproximaba más y más con varios avisos lejanos que repelieron los defensores visitantes.

Las ocasiones más peligrosas llegarían en los últimos minutos. Jutglà disparó en dos oportunidades desde fuera del área, pero sus chutes no consiguieron amedrentar la portería de Johnstone. Finalizaba una primera parte en la que el Celta fue superior, pero que le faltaba ese picante en los últimos metros.

Y en Europa hay que tener esa pizca de maldad en ataque. Los equipos no perdonan y el

Celtic lo demostró. En la primera ocasión de la segunda mitad Hassan llegó hasta línea de fondo para poner un centro con pierna derecha. El balón, que quedó en una posición inmejorable en la frontal de área, lo remató para dentro Baur. Explotaba Celtic Park, pero el celtismo no claudicaba a pesar del jarro de agua fría.

Pero en el campo era diferente. El Celta estaba en la cuerda floja y los escoceses casi sentencian el choque con un cabezazo de Scales que se estrelló en el larguero. Los de Claudio Giráldez no eran capaces de responder, pero una mística como Celtic Park merecía un héroe mitológico.

Cerca de los 25 minutos del segundo tiempo volvió a aparecer el salvador. Volvió a aparecer Javi Rodríguez para rescatar al Celta. Un balón medido de Hugo Álvarez lo cazó el central de Poio que sigue con su idilio con el gol. Cuando menos te los esperas aparece de nuevo Javi y cambió la balanza del partido.

El Celta había resucitado. El aliento de los vigueses en las gradas enmudecía a la afición local y faltaba el colofón. Un rechace fuera del área le cayó a Javi Rodríguez que, tocado por una varita, destrozó el esférico para remontar el partido. La semana fantástica del canterano con renovación y actuaciones estelares ante Alavés y Celtic. El partido no tuvo más historia. El Celta se adueñó del partido y Celtic Park, acostumbrado al ‘You’ll never walk alone’, entonaba al unísono ‘A Rianxeira’. Un triunfo que entra en los libros de historia del Celta.