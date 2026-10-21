El Concello de Vigo suspende el concurso de diseños de la estatua de Iago Aspas

Primer bache en el camino hacia la estatua de Iago Aspas en el estadio municipal de Balaídos. El Concello de Vigo ha anunciado este miércoles la suspensión del concurso de diseños de la escultura con la que la ciudad homenajeará la trayectoria del legendario capitán del Celta.

En un comunicado, el gobierno local ha explicado que el motivo de esta "interrupción temporal" es el "recurso especial" presentado por uno de los participantes ante el Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL).

Según explica el Concello, el participante fue excluido del procedimiento del concurso de diseños "por vulnerar las reglas de anonimato establecidas en las bases".

Así, ante la posibilidad de que el TACGAL estime el recurso y "con el fin de evitar la contaminación del procedimiento", el gobierno de Abel Caballero ha decidido paralizar la tramitación para "dotar el proceso de la mayor seguridad jurídica".