Javi Rueda, una pieza clave para Claudio y una renovación en marcha

A finales del mes de agosto, ante un interés del Nottingham Forest por Javi Rueda, Claudio Giráldez fue contundente como nunca antes. “Yo no tengo la decisión final, pero evidentemente es una decisión que yo no comparto”, explicó el técnico celeste sobre la posibilidad de una salida del carrilero.

El Celta rechazó la oferta finalmente y explicó que trabajarían en una renovación de Javi Rueda. Como ha podido saber Treintayseis, el club mantiene conversaciones activas desde hace varias semanas para ampliar el contrato del jugador de Alozaina. Rueda renovó en octubre del año pasado hasta 2029, pero la oferta del conjunto inglés multiplicaba el salario del futbolista y tanto Celta como los agentes de Rueda están valorando diferentes opciones sobre el nuevo contrato como cuanto ampliar los años del vínculo (que podría ser hasta 2030) y la mejora salarial.

La negociación se llevará con calma y ambas partes trabajarán de la mano para llegar a un acuerdo. Fue muy importante la actitud de Rueda en el pasado mes de agosto. El jugador, clave para Claudio Giráldez, nunca vio del todo clara su salida rumbo a la Premier League. El carrilero es muy feliz en Vigo y su principal objetivo es continuar más años ligado a la institución celeste.

Un futbolista indispensable

La decisión de no vender a Javi Rueda el pasado verano fue, sobre todo, debido a la insistencia de Claudio Giráldez de mantener a un futbolista capital para su esquema. "Es jugador importante para nosotros. Lo queremos aquí, confío en que va a estar aquí, en que no lo vamos a vender", explicó el técnico de O Porriño.

La temporada pasada fue una de las grandes revelaciones en el Celta. Su poderío físico y empuje trajo una nueva variante al cuadro celeste con un perfil distinto en el carril. Empezó como suplente, pero poco a poco fue afianzándose como una pieza importante. Terminó su primera temporada en la élite con cuatro goles y siete asistencias. Para el recuerdo la eliminatoria frente al Lyon donde fue clave con dos tantos en la ida y la vuelta.

Este curso sigue como una herramienta importante para el esquema de Claudio Giráldez. Jugando como carrilero diestro, aunque en fase ofensiva actúa como extremo, Rueda está entre los ocho futbolistas que más minutos ha jugado durante los dos primeros meses de competición. Además, siendo titular o suplente, el andaluz ha participado en 10 de los 11 partidos que ha disputado esta temporada el Celta. Eso sí, aún le falta estrenar su casillero de goles o asistencias.

Este jueves ante el Celtic lo normal sería que Rueda parta como titular en un duelo decisivo de Europa League. Un futbolista capital para el Celta que el club trabaja en blindar después de unos últimos días de mercado que fueron complicados para el jugador, pero esa historia ya está olvidada.