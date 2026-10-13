Pinto vuelve a defender la portería del Celta en Balaídos para grabar su nuevo videoclip

José Manuel Pinto ha vuelto a saltar al césped de Balaídos, en Vigo, donde vivió una de sus mejores etapas como futbolista. El excéltico ha visitado el templo celeste para grabar su próximo videoclip.

Así lo ha asegurado en sus redes sociales este lunes. "Estamos en el estadio de Balaídos grabando el nuevo videoclip con Delahoja, cuyo título será 'Dime'", ha adelantado en una historia de Instagram.

Además, el exportero del Celta de Vigo ha publicado un pequeño vídeo para promocionar una de sus nuevas canciones, 'La Rosca'. Tras colgar las botas -y los guantes-, el exfutbolista encontró en la producción y composición musical una de sus fuentes de ingresos.

Con el número 13 a la espalda, José Manuel Pinto se incorporó a la dinámica celeste en el verano de 1998. Durante varios años alternó titularidad y banquillo hasta que se convirtió en el protagonista de la portería celeste en la temporada 2003-2004.

El gaditano vivió el EuroCelta, así como los dos fatídicos descensos de este siglo y un ascenso. En la temporada 2005-2006 alcanzó su consagración, al conquistar el Trofeo Zamora como el portero menos goleado de La Liga. Una hazaña que le permitió hacerse un nombre para fichar por el FC Barcelona en enero de 2008.